So bereitet sich die Luzerner Pfadi St. Michael aufs Bundeslager vor

35’000 Kinder, Jugendliche und Helfer: Das ist das grösste Pfadilager, das es in der Schweiz je gab. Das Bundeslager, kurz BULA im Goms startet nächste Woche. Die Planung läuft schon vielen Jahren und auch die Pfadis in der Zentralschweiz sind schon fleissig am Packen.