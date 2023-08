Littau Auto fährt frontal in Strassenlaterne – Polizei sucht Zeugen Im Ortsteil Littau kam es am Dienstagabend zu einem Unfall. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Auto prallte frontal in eine Laterne. Bild: Luzerner Polizei

Auf der Ruswilerstrasse in Littau kam es am Dienstagabend zu einem Selbstunfall. Ein Autofahrer war kurz vor 18 Uhr von Hellbühl in Richtung Emmenbrücke unterwegs, als er im Gebiet Oberstechenrain rechts von der Strasse abkam und in eine Strassenlaterne prallte. Die Polizei geht gemäss einer Mitteilung von einem Ausweichmanöver als Unfallursache aus.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht Zeugen zur Klärung des Unfallherganges und dessen Ursache. Personen, welche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. (mha)