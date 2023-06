Littau Baby bei Frontalkollision verletzt – zwei weitere Personen ebenfalls im Spital Auf der Thorenbergstrasse kam es am Montagabend zu einer Frontalkollision. Zwei Autoinsassen sowie ein Baby wurden dabei verletzt.

Die beiden Autos nach dem Unfall. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50’000 Franken Bild: Luzerner Polizei

Drei Personen im Spital – darunter ein Baby. So lautet die traurige Bilanz nach einer Frontalkollision zwischen zwei Fahrzeugen am Montagabend im Luzerner Ortsteil Littau.

Gemäss Mitteilung ereignete sich der Zusammenprall auf der Thorenbergstrasse kurz nach 17 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt kam eines der Autos aus noch ungeklärten Gründen in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug, in dem sich das Baby befand. Das Auto war dabei vom Seetalplatz in Richtung Littauerboden unterwegs.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50’000 Franken. Wegen des Unfalls kam es zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen. (lga)