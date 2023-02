Littau/Reussbühl Gebäudetechnik statt Schoggi: Herzog zieht in die ehemalige «Heidi»-Fabrik Die Herzog Haustechnik AG verlegt ihren Hauptsitz von der Luzernerstrasse in Littau an die Täschmattstrasse in Reussbühl.

In der seit Ende 2022 geschlossenen, ehemaligen Schoggifarbrik Heidi an der Täschmattstrasse in Luzern-Reussbühl kehrt bald wieder Leben ein: Die Herzog Haustechnik AG mit ihren beiden Bereichen Gebäudetechnik und Bauspenglerei übernimmt die Gebäude ab April und richtet darin ihren neuen Hauptsitz ein. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Bisher war die Firma an der Luzernerstrasse in Littau beheimatet. Das rund 110-köpfige Team mit 20 Lernenden werde die neuen Räumlichkeiten in Reussbühl im Winter/Frühjahr 2024 beziehen.

Der neue Standort bietet laut Mitteilung «mehr Platz und der Innenausbau kann den neusten Bedürfnissen der beiden Firmen, Mitarbeitenden und Kundschaft angepasst werden». Durch die Nähe zum Seetalplatz sei der neue Standort bestens mit dem öffentlichen wie auch motorisierten Verkehr erreichbar.

Herzog-VR-Präsident Peter Schilliger in der Werkstatt am heutigen Standort der Herzog Haustechnik AG in Littau. Bild: Philipp Schmidli

Ausschlaggebend für die Täschmattstrasse sei zudem die langfristige Planungssicherheit, die auch im Interesse des dortigen Arealeigentümers Jost Schumacher stehe. Demnach gelten die abgeschlossenen Verträge für mindestens 25 Jahre. Verwaltungsratspräsident und Mitinhaber Peter Schilliger wird wie folgt zitiert: «Der neue Standort deckt den künftigen Flächenbedarf für die strategische Weiterentwicklung hervorragend ab.» (hor)