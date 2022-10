Live on Ice Diesen Dezember gibt es kein Eisfeld vor dem KKL Luzern – nicht nur wegen der Energiekrise Die Veranstalter von «Live on Ice» haben entschieden, dieses Jahr auf die Eisbahn auf dem Europaplatz zu verzichten. Grund ist die drohende Strommangellage, aber auch andere Herausforderungen haben zur Absage geführt.

Ein Anblick, wie es ihn in diesem Jahr nicht geben wird. Bild: «Live on Ice»/Luzern Tourismus

Bereits zum 11. Mal hätte von Ende November bis Anfang Jahr «Live on Ice» stattfinden sollen, bei welchem auf dem Europaplatz ein Eisfeld platziert wird. Dazu kommt es in diesem Jahr nicht, wie aus einer Medienmitteilung von Luzern Tourismus hervorgeht.

Grund für die Absage ist die drohende Strommangellage – aber nicht nur. Gemäss Medienmitteilung sehen sich die Veranstalter – Lichtkünstler Gerry Hofstetter und Patronathalterin Luzern Tourismus – mit diversen weiteren Herausforderungen konfrontiert.

Die Bewilligungsauflagen seitens der Stadt hätten dazu geführt, dass «Live on Ice» nicht mehr in der gewohnten Qualität hätte durchgeführt werden können – beispielsweise mit einer verkleinerten Eisfläche. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass im Fall einer Verschlechterung der Stromsituation die Veranstaltung per Notrecht abgebrochen werden müsse. Für die kostenintensive Veranstaltung mit langer Vorlaufzeit sei dies ein zu grosses Risiko.

Gestiegene Lieferantenkosten, abgesprungene Sponsoren, finanzielle Belastungen in Folge der Absage der Winteruniversiade sowie mögliche coronabedingte Personalausfälle haben zu einer Situation geführt, die zu viele Unsicherheiten und Herausforderungen birgt und «die eine seriöse Eventplanung verunmöglichen.»

Veranstalter Gerry Hofstetter bedauert den Entscheid: «Wir haben alles Mögliche versucht und die Entscheidung so lange wie möglich hinausgezögert, mussten uns nun aber schweren Herzens dafür entscheiden, ‹Live on Ice› dieses Jahr ausfallen zu lassen.»

Rund 80'000 Personen pro Jahr vergnügen sich auf dem Eisfeld. Bild: «Live on Ice»/Luzern Tourismus

«Live on Ice» wurde auf Initiative von Luzern Tourismus zusammen mit dem Lichtkünstler Gerry Hofstetter im Advent 2011 lanciert. Jährlich besuchen rund rund 80’000 Besucherinnen und Besucher das Eisfeld auf dem Europaplatz. Damit dieser auch in diesem Jahr nicht dunkel bleibt, lädt der Verein «Weihnachten in Luzern» auch in diesem Jahr am 24. November anlässlich der «Lozärner Adväntseröffnig» zum feierlichen Start in die Vorweihnachtszeit. (sig)