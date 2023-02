Lozärner Fasnacht Bald knallt's urchig: Die Wagenbaugruppen sind im Endspurt Einen ersten Vorgeschmack auf das bunte Treiben wurde auf dem traditionellen LFK-Baustellenrundgang geboten. Vom Wilden Westen bis zum Disneyfilm, von Inwil bis Kriens.

Letztes Jahr zogen die hochwohllöblichen, ehrenfesten Luzerner Fasnachtsgewaltigen in Pferdekutschen an den fasnächtlichen Schaufenstern vorbei. Heuer geht's nach alter Manier zwar auch mit Pferdestärken, jedoch im Bus hinaus in die Agglomeration zu den Wagenbauerinnen und Wagenbauern. Dazu eingeladen hat das Luzerner Fasnachtskomitee (LFK), auf dem Plan stehen zwei, drei «Fasnachts-Baustellen» von Wagenbaugruppen und Guuggenmusigen.

Bei den «Chottlebotzer» herrscht Goldgräberstimmung. Bild: Manuela Jans-Koch (Inwil, 09.02.2023)

Erster Halt ist in Inwil bei der Guuggenmusig Chottlebotzer Lozärn, sie brillierten letztes Jahr im edlen Gewand als Musketiere und sind seit 1983 an der Lozärner Fasnacht präsent. Die Mitgliederzahl ist mehr oder weniger stabil bei plus minus 60 Personen; dieses Jahr sind es deren 58. Einige Chottlebotzer gaben unter der Leitung von Bauchef Tommy Suter ihrem Wagen den letzten Schliff. Damit begonnen hatten sie letzten November, nun sind sie im Endspurt.

Bild: Manuela Jans-Koch (Inwil, 09.02.2023)

Mit ihrem Saloon-Wagen nehmen sie an den Umzügen teil. Am Abend steht der Wagen dann auf dem Kapellplatz. «Dieses Jahr können wir wieder Gäste empfangen im Wagen», freut sich Tommy Suter jetzt schon und fügt an: «Wir sind alle im Goldrausch und fühlen uns wie im Wilden Westen.» Jetzt sind aber alle noch in «Eibu».

LFK-Umzugschef Bruno Schmid (links) und «Chottlebotzer»-Sheriff. Bild: Manuela Jans-Koch (Inwil, 09.02.2023)

Und so treffen die LFK-Huerenaffe auf ihrem Baustellenrundgang mitten in der Agglo auf eine Horde von Goldwäschern, «Gobbois» und Farmerfrauen. Doch keine Panik, der Tambourmajor , der zum Sheriff mutiert ist, hat die Horde im Griff. Nach den Dankes- und Lobesworten geht es zum Imbiss. Und wen wundert's? Die «Chottlebotzer» offerieren «Chottle».

An Anfang war der Leiterwagen

Gestärkt geht es weiter. Der zweite Halt ist in Kriens. Hier baut die Horwer Wagengruppe Delirium an ihrem Gefährt. Bisher waren sie schon als Drachenjäger, mit abgebranntem Zirkus samt verwundetem Elefanten, Meereskrieger oder letztes Jahr als Schamanen unterwegs. Und auch diese Fasnacht geht es düster weiter: «Cruella» heisst ihr Motto, angelehnt an den Disney-Film von 1996.

«Delirium» ist auf den Hund gekommen und führt Dalmatiner vor. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 09.02.2023)

Die Idee zum nächsten Sujet entstehe immer schon an der Fasnacht selber. So kamen sie letztes Jahr als Schamanen nach ein, zwei oder mehr Holdrios auf Ideen wie Fleischwarenfabrik, Metzgerei, Hundemetzgerei ... am Schluss siegte Cruella. Der Wagen zeigt ihr Nähatelier mit kopflosem Dalmatiner, den Balkon, auf dem ein Mord geschah, und Hellhall, in der Cruella wohnt. Bei «Delirium» ist alles 100 Prozent Eigenbau, vom Grend über das Kostüm bis zum Wagen.

Hoher Besuch vom LFK, rechts Präsident Berto Margraf, bei der Wagenbaugruppe Delirium. Bild: Manuela Jans-Koch Kriens, 09.02.2023)

Fünf Freunde haben 2015 den Verein Wagenbaugruppe Delirium gegründet. Bis es soweit war, starteten einige mit einem Leiterwagen, den sie dekoriert hatten. Bald mal war das Gefährt zu mickrig, und so wurde ein mobiler Schrank gebaut. Doch auch dieses Teil schien ihnen bald mal zu klein. Der Fasnachtswagen hielt Einzug und mit ihm die Gründung der Wagenbaugruppe. Heute sind zehn Personen dabei, sieben Frauen und drei Männer. Während die Frauen dieses Jahr rockig unterwegs sind, tragen die Männer Abendrobe. Der Geschlechtertausch hat bei «Delirium» nämlich Tradition.