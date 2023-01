Lozärner Fasnacht «Lyra-Spieler» ist das Sujet der neuen Plakette der Littauer Mättli-Zunft Die Fasnachtsplakette 2023 der Littauer Mättli-Zunft ist ab sofort im Verkauf. Sie zeigt einen Fasnächtler, der mit dem Glockenspiel musiziert.

Ein typisches Guuggenmusig-Instrument ziert das Sujet der Fasnachtsplakette 2023 der Littauer Mättli-Zunft: die Lyra. Dieses Glockenspiel gehörte einst quasi zur Grundausrüstung jeder Musig. Mittlerweile allerdings ist es bei vielen nicht mehr zu hören. Entworfen wurde das Sujet Lyra-Spieler von Roli Husi, wie die Mättli-Zunft am Dienstag mitteilte.

Die neue Plakette der Mättli-Zunft Littau. Bild: PD

Erhältlich sind die Plaketten wie bisher in Gold (40 Franken), Silber (10 Franken) und Bronze (7 Franken), wobei das goldene Exemplar in einer nummerierten Auflage von 500 Stück verfügbar ist. Verkauft werden sie durch jedes Zunftmitglied und in verschiedenen Littauer Geschäften, unter anderem Bäckerei Habermacher und Fanghöfli-Kiosk. (hor)