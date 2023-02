Lozärner Fasnacht Ohren zu, gleich chlöpft’s! Wummm – das neue Satiremagazin «Knallfrosch» ist da Politiker, Alpstaeg natürlich und ein stadtbekannter Organist – alle kriegen im 20. Satiremagazin der Wey-Zunft ihr Fett weg.

Tausende Papierschnipsel fliegen durch die Luft – es ist die Niederkunft des «Knallfroschs». Bild: hor (Luzern, 9. Februar 2023)

Auch die Wey-Zunft hat ihren Fözaliräge: Begleitet von einem Knall fliegen am Donnerstag vor dem Kantonalbank-Hauptsitz Tausende grün-gelbe Papierschnipsel durch die Luft. Gefeiert wird die Niederkunft des zünftigen Satiremagazins «Knallfrosch». Gezündet hat die Bombe Wey-Zunftmeister Marcel Manetsch, der damit einen weiteren Höhepunkt seiner Amtszeit erlebt. Die Vorfasnacht für ihn bis jetzt? «Weltklasse», sagt er ins Mikrofon.

Ohren zuhalten, gleich chlöpft’s! Wey-Zunftmeister Marcel Manetsch (rechts) zündet die Schnipselbombe vor der Kantonalbank. Bild: hor (Luzern, 9. Februar 2023)

60’000 «Knallfrosch»-Exemplare landen dieser Tage in den Briefkästen der Region Luzern. Die Lesenden können sich laut Wey-Zunft auf 96 Seiten «knallfreche Satire» sowie Klatsch und Tratsch freuen. Politiker kriegen selbstverständlich ihr Fett weg. So will der «Knallfrosch» wissen, dass Korintha Bärtsch zusammen mit Klimaschützern die Tagwache stören will. «Ganz perfid» planen sie angeblich, den Fritschivater mit Basler Mehlsuppe zu überschütten. Weiter ist dem «Knallfrosch» bekannt, wo der Ex-Hofkirchen-Organist nach neuen Betätigungsfeldern sucht.

Alpstaeg spricht mit seiner Tochter

Eine Steilvorlage liefern natürlich Bernhard Alpstaeg und der FCL. Der «Knallfrosch» bringt einen familiären Dialog zwischen ihm und seiner Tochter Giulia. Kostprobe gefällig? Tochter: «Was muss denn dieser Verwaltungsrat können?» Papa: «An den Sitzungen wiederholen, was ich gesagt habe.» Tochter: «Du bist ein wunderbarer Papa. Darf denn mein Freund auch wieder beim FCL arbeiten, wenn du den Machtkampf gewonnen hast?» Papa: «Was für eine Frage. Ich mache ihn zum Geschäftsführer. Gleich rufe ich den <Blick> an, um es bekanntzumachen.»

So sieht das Titelblatt der neusten Ausgabe aus. Bild: hor

Bei der «Knallfrosch»-Niederkunft sind alle Fasnachtsgewaltigen sowie Vertreter aller Zünfte in und um Luzern zugegen – nur Fritschivater Carlo De Simoni muss passen. Alt Zunftmeister Daniel Medici nennt mit Blick auf letzten Montag den Grund:

«Er ist gerade am Gnagi- Herausoperieren.»