Luftwaffe Emmen ist Hauptflugplatz für Kampfjets der Luftwaffe – Flugplatzkommando warnt vor Lärmbelastung Ab Donnerstag wird es über Emmen wieder lauter. Grund dafür sind zusätzliche Landungen und Starts.

Ein F/A-18 im Landeanflug auf den Militärflugplatz Emmen. Bild: Pius Amrein (4. 7. 2018)

Zwischen Donnerstag, 29. Juni und Freitag, 7. Juli ist im Raum Emmen mit erhöhtem Flugbetrieb ab dem Militärflugplatz Emmen zu rechnen. Der Grund dafür sind Flüge der Displayteams sowie Ausbildungsflüge mit Kampfflugzeugen, teilt das Flugplatzkommando Emmen mit. Konkret starten, trainieren und landen die PC-21 am 29. Juni von 10.45 - 11.15 Uhr. Am 1. Juli starten und landen F/A-18-Jets zugunsten der Flugtage auf dem Flugplatz Speck in Fehraltdorf. Gegebenenfalls ist an diesem Samstagnachmittag mit weiteren Starts und Landungen von Jets zu rechnen, heisst es weiter.

Am 6. Juli von 14.45 bis 15.30 Uhr starten und landen die PC-21 über Emmen. Zudem sind Überflüge mehrerer PC-21 anlässlich des Tags der Angehörigen der Pilotenschule geplant. Und am 7. Juli starten und landen zwischen 19.00 und 19.40 Uhr F/A-18-Jets zugunsten des Sommerfests Luci e Ombre in Locarno. Die angegebenen Zeiten können sich leicht verschieben.

Generell kommt es bis zum 25. Juli zu erhöhtem Fluglärm in der Region Emmen. Grund dafür ist, dass der Militärflugplatz Emmen während mehreren Wochen Haupteinsatzflugplatz der Kampfjets der Schweizer Luftwaffe ist. Im Rahmen möglicher Luftpolizeieinsätze kann es zudem zu Starts und Landungen ausserhalb der normalen Flugbetriebszeiten kommen. Die Flugplätze Meiringen und Payerne sind wegen Unterhaltsarbeiten geschlossen. Nach dem 25. Juli wird der Flugplatz Emmen wegen Unterhaltsarbeiten geschlossen – dann herrscht bis am 20. August ein Monat Ruhe. Also fast: Ausgenommen seien einzelne Helikopterflüge und Anflüge (ohne Landungen) mit Propellerflugzeugen, heisst es weiter. Die Luftwaffe dankt den Anwohnerinnen und Anwohnern für ihr Verständnis hinsichtlich des erhöhten Flugaufkommens. (rem)