Luzern 10'000 Menschen in Feierlaune: Der Auftakt des Stadtfests ist gelungen Bei optimalem Wetter ist das Luzerner Stadtfest am Freitag gestartet. Am Abend feierten rund 10’000 Personen den Auftakt auf dem Theaterplatz, der Bahnhofstrasse und dem Mühlenplatz.

Das schöne Wetter lockt in die Altstadt: Hier die Essensstände auf dem Mühlenplatz. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. 6. 2023)

Die Musiker von Spinning Wheel eröffnete das Musikprogramm des Stadtfests Luzern auf dem Theaterplatz am Freitagabend um 18 Uhr. Gleichzeitig starteten das Strassenmusikfestival auf dem Mühlenplatz und die Streetfoodmeile an der Bahnhofstrasse. Rund 10’000 Luzernerinnen und Luzerner waren am ersten Abend des Stadtfestes dabei, so die Veranstalter in einer Mitteilung.

14 Bilder 14 Bilder Ivorrie spielte um 20 Uhr mit SHRTY auf dem Theaterplatz. Dominik Wunderli (Luzern, 23.06.2023)

Am Samstag geht es bereits um 9 Uhr mit dem «Bäckerzmorge» auf der Bahnhofstrasse mit einem kulinarischen Programmpunkt weiter. Das musikalische Programm auf den verschiedenen Plätzen startet ab 11 Uhr. Wir halten Sie auf unserer Website ab 15 Uhr mit einem Liveticker auf dem Laufenden. (zfo)