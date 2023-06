Luzern 70'000 Menschen in Feierlaune: Stadtfest zieht bei Sonnenschein viel Volk an – Organisatoren sind zufrieden Bei optimalem Wetter hat am Wochenende das Luzerner Stadtfest stattgefunden. Rund 70'000 Personen tummelten sich am Freitag und Samstag auf den Plätzen in Luzern.

Die Musiker von Spinning Wheel eröffnete das Musikprogramm des Stadtfests Luzern auf dem Theaterplatz am Freitagabend um 18 Uhr. Gleichzeitig starteten das Strassenmusikfestival auf dem Mühlenplatz und die Streetfoodmeile an der Bahnhofstrasse. Rund 10’000 Luzernerinnen und Luzerner waren am ersten Abend des Stadtfestes dabei, so die Veranstalter in einer Mitteilung. Die Polizei meldete via Twitter, dass der Freitagabend ohne grössere Probleme und friedlich verlaufen sei.

14 Bilder 14 Bilder Ivorrie spielte um 20 Uhr mit SHRTY auf dem Theaterplatz. Dominik Wunderli (Luzern, 23.06.2023)

Am Samstag wurde das Stadtfest um 9 Uhr mit dem traditionellen «Bäckerzmorge» eröffnet. «Das strahlende Wetter sorgte dafür, dass viele Luzernerinnen und Luzerner bereits vor dem Mittag den Weg ans Stadtfest fanden», so die Organisatoren in einer Mitteilung.

Insgesamt waren an beiden Tagen rund 70‘000 Besucherinnen und Besucher in der Stadt unterwegs. 60 Verpflegungsstände sorgten für das leibliche Wohl der Gäste.

36 Bilder 36 Bilder Das Stadtfest lockte einmal mehr viel Publikum in die Stadt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. 6. 2023)

Auch der Stadtpräsident Beat Züsli war am Fest anzutreffen. Dass das Stadtfest weiterentwickelt wurde und das Thema «Entdecke, Fiire, Begägne» auch mit den Zielen der Stadt übereinstimmt, das freue ihn sehr.

Stadtpräsident Beat Züsli mit dem Stadtfest-Aufkleber. Bild: Salvina Knobel (Luzern, 24. 6. 2023)

OK-Mediensprecher Daniel Lütolf traf unsere Zeitung am Samstagnachmittag bei einer kurzen Pause in einem Restaurant. Er meinte, dass man aus dem letzten Jahr man viel gelernt habe. Und das Fest sei am Freitag ohne grosse Zwischenfälle gestartet. Die logistischen Mängel vom letzten Jahr hätten behoben werden können. Ein besonderer Dank gelte dem teilweise neuen OK und den 900 Helferinnen und Helfern.

Von links nach rechts: Daniel Lütolf, Severina Müller und Christoph Risi. Bild: Salvina Knobel (Luzern, 24. 6. 2023)

Für Tanzfreude sorgte das «vielfältige Musikprogramm auf den verschiedenen Plätzen», so die Organisatoren in einer Mitteilung. Das Gastrosortiment mit Wein- und Bierfestival, das Kinderprogramm sowie der erstmalig durchgeführte DayDance auf dem Hirschenplatz hätten das «abwechslungsreiche Programm abgerundet». (zfo/ Salvina Knobel)