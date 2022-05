Luzern Abschied mit Ballett und «Game of Thrones»: Beim Stadtorchester Luzern ging eine Ära zu Ende Dan Covaci-Babst dirigierte letztmals das Stadtorchester Luzern. Es war eine gelungene Zusammenarbeit mit der Ballett Akademie Luzern.

Dan Covaci-Babst dirigiert letztmals das Stadtorchester Luzern. Vorne junge Tänzerinnen der Ballett Akademie Luzern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 22. Mai 2022)

Spätestens bei der Darbietung des zweitletzten Programmpunkts, einem Potpourri aus dem Musical «The Phantom of the Opera» von Andrew Lloyd Webber, glaubte man eine versteckte Träne im Gesicht des Dirigenten Dan Covaci-Babst zu erkennen. Kein Wunder – es war das letzte Mal, dass er das Stadtorchester Luzern dirigierte, nach 23-jährigem Wirken.

Junge Tänzerinnen der Ballett Akademie Luzern in Aktion. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 22. Mai 2022)

Beim Konzert im Konzertsaal des KKL Luzern am Sonntagvormittag, welches das Stadtorchester mit der Ballett Akademie Luzern durchführte, bewies Covaci noch einmal sein Können. Mit präzisem Dirigat und aufmerksamem Blick fürs Ganze führte er das Stadtorchester, das aus ambitionierten Laienmusikerinnen und -musikern besteht, zu einer tollen Leistung.

Tanzfreude und ein Lächeln im Gesicht

Das Publikum im gut besetzten KKL verdankte es mit lang anhaltendem Applaus. Es bekam ein äusserst attraktives Programm zu hören. Wer kennt Tschaikowskys Nussknacker-Suite nicht? Covaci-Babst und dem Orchester gelang es, die sanften Klänge dieses Werks schön zur Geltung zu bringen. Mit wie viel spielerischer Leichtigkeit und Tanzfreude – und stets einem Lächeln im Gesicht – die jungen Tänzerinnen der Ballett Akademie Luzern dazu die KKL-Bühne mit Leben füllten, war wunderbar anzusehen.

Auch die Choreografinnen konnten bei diesem Programm, das unter anderem auch Ausschnitte aus Tschaikowskys Schwanensee-Suite und dem Musical Chicago enthielt, aus dem Vollen schöpfen. Sie liessen ihre Elevinnen, von den ganz kleinen bis zu den schon etwas älteren und erfahreneren, in stets wechselnden Ensembles und fantastisch farbigen Kostümen über die Bühne wirbeln.

Eine Bemerkung am Rande: Auf der Bühne tanzten ausschliesslich Mädchen – ein Zeichen dafür, dass es an Ballettschulen an männlichem Nachwuchs mangelt?

Dan Covaci-Babst dirigiert das Stadtorchester Luzern. Ganz links seine Frau, die langjährige Konzertmeisterin Beatrice Covaci-Babst. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 22. Mai 2022)

Zu einem Höhepunkt wurde ein von Dan Covaci-Babst arrangierter Ausschnitt aus «Game of Thrones». Das Orchester spielte ihn mit beachtlichem Drive, als ob es so seinem langjährigen Dirigenten noch einmal danken wollte. Der heute 72-Jährige übernahm die musikalische Leitung des Stadtorchesters Luzern 1999.

Seine Frau Beatrice Covaci-Babst ist sogar bereits seit 1991 Konzertmeisterin des Orchesters; auch sie tritt zurück. Somit ging am Sonntag eine Ära zu Ende. «Wir hatten eine wunderbare Zeit, vor allem auch auf menschlicher Basis», sagt Beatrice Covaci-Babst. Sie erinnert sich an viele Highlights, etwa die Opern- und Operettengala, das Broadway-Musicalkonzert mit riesigem Chor oder das Projekt «Wonderful World».

60 Bewerbungen für die Nachfolge am Dirigentenpult

Wie begehrt eine solche Dirigentenstelle ist, zeigt sich daran, dass es 60 Bewerbungen für die Nachfolge von Dan Covaci gab. Zehn Personen wurden zu einem Gespräch eingeladen, vier durften ein Probedirigat absolvieren. «Es war ein spannendes, aber auch sehr zeitaufwendiges Auswahlverfahren», sagt Vorstandsmitglied Ruth Dittli.

Gewählt wurde schliesslich Manuel Oswald, er wird das Stadtorchester Luzern ab diesem Sommer dirigieren. Der 41-Jährige stammt aus Fribourg und wohnt in Zürich. Als ausgebildeter Geiger war er lange Zeit Mitglied der Festival Strings Lucerne und hat auch im Lucerne Festival Academy Orchestra mitgespielt. Oswald dirigiert bereits das Baarer Kammerorchester, die Camerata AargauSüd und den Orchesterverein Nidwalden.

Neue Konzertmeisterin des Stadtorchesters Luzern ab diesem Sommer ist Judith Müller. Die 44-jährige Luzernerin ist unter anderem Mitgründerin und Stimmführerin der Camerata Musica Luzern und erteilt Geigenunterricht am Gymnasium Musegg in Luzern und an der Kantonsschule Reussbühl.