Luzern-Allmend Spatzen ist es im Sportgebäude vögeliwohl – Migros muss ihr Brotsortiment schützen Die Migros Luzern-Allmend versucht neu mit Acrylglas und Ultraschall, Spatzen von ihrem Supermarkt fernzuhalten. Warum treten die Vögel hier plötzlich so zahlreich auf?

In der Filiale aufgebackenes Brot lockt die Kundschaft heutzutage in fast jeden Supermarkt – so auch in die Migros Allmend in Luzern. Allerdings interessieren sich hier nicht nur Menschen für das Brotsortiment. Seit einiger Zeit bevölkern zunehmend Spatzen den Laden. Weil Tiere in Lebensmittelläden aus hygienischen Gründen grundsätzlich verboten sind, musste die Migros Luzern handeln. Sie liess in Absprache mit der kantonalen Dienststelle Landwirtschaft und Wald Acrylgläser über dem Supermarkteingang montieren. Da der Erfolg laut Migros-Sprecherin Rahel Kissel ausblieb, setzt man zusätzlich auf Ultraschallgeräte. Sie sagt:

«Diese erzeugen einen für den Menschen nicht hörbaren Ton, der jedoch für die Vögel unangenehm ist und ihnen die Lust am Verweilen in unserer Filiale nehmen soll.»

Mit diesen Acrylglas-Scheiben über dem Eingang versucht die Migros, Vögel von ihrem Supermarkt im Allmend-Sportgebäude fernzuhalten. Bild: PD

Die Spatzen stellen gemäss der Migros-Sprecherin vor allem ein Problem für die Backwaren dar: «Wir bieten diese in der Migros Allmend aus diesem Grund vorläufig ausschliesslich verpackt an.» In anderen Filialen habe man nur vereinzelt die Situation, dass Vögel in den Verkaufsraum flögen. «Wir haben bisher keine vergleichbaren Erfahrungen anderswo gemacht.» Das Phänomen zeige sich zudem erst seit kurzem. «Wir hatten zuvor in der Migros Allmend keine Besuche von Vögeln», sagt Kissel.

Frecher Spatz! Einer der Eindringlinge, fotografiert im Hallenbad-Café. Bild: PD

Spatzen fliegen bis in den obersten Stock

Auch im Hallenbad-Café gegenüber der Migros sind ab und an Spatzen anzutreffen. «Unsere Gäste stört das nicht gross, aber ich frage mich, ob ein solches Gebäude der ideale Lebensraum für Vögel ist», sagt Reto Mattmann, Geschäftsführer der Hallenbad Luzern AG. Das Problem sei die automatische Schiebetüre am Haupteingang. Da diese aufgrund der hohen Personenfrequenz meist offenstehe, flögen die Spatzen ins Gebäudeinnere und teils durchs Treppenhaus bis in den obersten Stock hoch. «Die Situation ist seit Jahren Thema an Mieterversammlungen – jedoch gibt es gemäss Hauseigentümerin keine Lösung», sagt er. Eine automatische Drehtüre könnte gemäss Mattmann die Situation entschärfen.

Die Liegenschaft gehört einem Immobilienfonds der Credit Suisse und wird von Wincasa verwaltet. «In der Vergangenheit kam es vereinzelt vor, dass sich Vögel ins Gebäude verirrten – seit diesem Winter hat die Anzahl aus bisher ungeklärten Gründen zugenommen», sagt Livio Bernasconi, Leiter von Wincasa Luzern. Erste Abklärungen mit der Vogelwarte Sempach und einem Wildaufseher hätten stattgefunden. Weil deren Bescheid noch ausstehe, warte man mit baulichen Massnahmen zu. Bernasconi sagt:

«Bereits abgeklärt haben wir, dass eine Drehtüre aufgrund der baulichen Situation des Haupteingangs sowie der hohen Personenfrequenz im Sportgebäude keine machbare Option darstellt.»

Der Haupteingang zum Sportgebäude. Bild: PD

Wärme und Futter ziehen Haussperlinge an

Gemäss Livio Rey, Sprecher der Vogelwarte Sempach, haben sich einige Vogelarten «sehr gut» an das Leben in direkter Umgebung des Menschen angepasst – etwa Meisen, Mauersegler oder eben der Haussperling, wie der Spatz korrekt heisst. Er sagt: «Dabei kann es auch vorkommen, dass Haussperlinge das Innere von Gebäude aufsuchen, sei es, weil es dort warm ist oder weil es etwas zu fressen gibt.» Der effektivste Weg, um die Haussperlinge vom Eindringen ins Gebäude abzuhalten, sei daher, Backwaren in Behältern zu lagern oder die automatische Schiebetür mit einer nicht automatischen Tür oder einer Drehtür zu ersetzen.

Der Aufenthalt im Gebäude kann für die Haussperlinge laut Rey auch gefährlich sein: «Insbesondere Glas ist eine ständige Gefahr. Die Vögel erkennen Glas nicht als Hindernis, und wenn es stark spiegelt oder transparent ist, können sie im Flug dagegen prallen.»