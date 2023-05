Luzern Alterswohnungen im Staffelntäli: Stadt sucht Projekte für Entwicklungsareal Die Stadt Luzern schreibt das Entwicklungsareal Staffelntäli zur Abgabe im Baurecht an gemeinnützige Wohnbauträger aus.

Auf dem Ruopigen-Plateau an der Hangkante zum Staffelntälipark liegt das städtische Entwicklungsareal Staffelntäli. Der Stadtrat schreibt das Areal nun zur Abgabe im Baurecht an eine gemeinnützige Wohnbauträgerschaft aus. Gesucht wird ein Konzept für einen neungeschossigen Punktbau mit 40 Wohnungen und flexiblen Wohnungsgrundrissen, heisst es in der Mitteilung dazu.

Mindestens 50 Prozent der Wohnungen sollen dabei als altersgerechter Wohnraum gestaltet werden. Die Nachbarschaft zum Betagtenzentrum Staffelnhof, der ebenerdig mögliche Zugang sowie die hohe Grundrissflexibilität des Punktbaus biete diesbezüglich viel Potenzial. Gleichzeitig soll die Verbindung zum Quartierzentrum Ruopigen gestärkt und der Staffelntälipark erlebbarer gemacht werden.

Knapp 2000 Quadratmeter Fläche

Gemeinnützige Wohnbauträgerschaften können bis am 27. August ein Projekt einreichen. Die Ausschreibung wird am 13. Mai im Kantonsblatt Luzern publiziert. Das Anmeldeformular sowie die detaillierten Ausschreibungsunterlagen sind im Internet auf www.staffelntaeli.stadtluzern.ch aufgeschaltet.

Das Baurechtsgrundstück umfasst eine Fläche von 1'911 Quadratmetern und wird – vorbehältlich allfälliger Anpassungen an den Referenzzinssatz – zu einem Baurechtszins von jährlich rund 80’000 Franken abgegeben. (tos)