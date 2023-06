Luzern Am Wochenende regieren die Nerds: Was Sie zur ersten Luzerner Comic Con wissen müssen Erstmals findet in Luzern eine Comic Convention statt. Der Ansturm auf die Ausstellerflächen ist so gross, dass die Veranstalter kurzfristig eine zusätzliche Halle mieten mussten.

Sogenannte «Cosplayer» zeigen sich gerne in Kostümen von Film- und Comicfiguren. Sie treffen sich jeweils an Comic Conventions. Während solche «Comic Cons» in Zürich, Basel und Bern regelmässig stattfinden, mussten die Luzernerinnen und Luzerner lange auf eine eigene «Con» warten. Nun ist es so weit: Am 17./18. Juni findet die erste Mini Con in der Messe Luzern statt.

Cosplayer präsentierten ihre Kostüme an der Luga 2023. Auch an der Mini Con werden zahlreiche Cosplayer erwartet. Bild: Kapser Gant (Luzern, 29. 4. 2023)

Das Interesse an der Mini Con ist gross, wie Mitveranstalterin Julia Schmucki erklärt. Das Bedürfnis in Luzern sei gross, gerade weil es sehr viele «nerdige» Läden in der Stadt gebe. «Wir freuen uns, endlich in Luzern eine Comic Con machen zu dürfen.»

Viel mehr Aussteller als erwartet

Mitveranstalter Dave von Felten sagt, dass am Wochenende über 50 Aussteller auf dem Luzerner Messeareal sein werden. Gerechnet hätten sie anfangs mit 20 bis 30. «Wir sind doch überrascht, dass es jetzt so viele geworden sind», sagt er. Deshalb musste sogar die Ausstellungsfläche vergrössert werden. Ursprünglich war für die Mini Con lediglich die Halle 3 vorgesehen. Nun findet sie zusätzlich in der Halle 4 sowie auf dem Freigelände der Messe statt. Insgesamt kommt die Convention nun auf eine Fläche von rund 3500 Quadratmetern. Julia Schmucki findet daher: «Der Name ‹MiniCon› passt schon länger nicht mehr».

Thematisch wird es an der Mini Con eine bunte Mischung geben. Die berühmten Filmautos aus «Zurück in die Zukunft» oder «Ghostbusters», welche man bereits an der Luga 2023 bestaunen konnte, werden auch an der Mini Con ausgestellt - inklusive einigen zusätzlichen Objekten. «Erwähnenswert ist die Eigenkreation einer Künstlerin aus Solothurn, die ihr Auto zu einem verrosteten «Wasteland-Car» umgebaut hat. Das schaut dann aus wie nach einem atomaren Krieg», erzählt Schmucki.

Ausserdem wird es zahlreiche Food-, Cosplay- und Fotostände geben. Kostümbegeisterte Nerds können sich für zwei Cosplay-Wettbewerbe anmelden, die je am Samstag und am Sonntag stattfinden. Wer lernen will, wie man mit vielseitig verwendbarem Material Cosplaysachen bastelt, kann dafür am Workshop «How to foamsmith» teilnehmen.

Im ländlichen Wikon fand im vergangenen Herbst bereits eine Mini Con statt. Rund 1200 Fans waren dort zu Gast. Bild: Patrick Hürlimann (Wikon, 29. 10. 2022)

Darüber hinaus werden an beiden Veranstaltungstagen über den Mittag auf der Hauptbühne Fantasy-Lesungen gehalten - unter anderem mit dem Krienser Autor Louis-Philippe Zehnder aka Saphir. Auch mehrere Cosplay-Talks finden dort statt.

Highlight: Die Stimme von Star Trek

Synchronsprecher Michael Pan wird an der Mini Con zu Gast sein. Bild: PD

Stargast an der Mini Con wird der deutsche Synchronsprecher Michael Pan sein. Man kennt ihn vor allem durch seine Synchronisation des Androiden Data in Star Trek «The Next Generation» sowie des Anwalts Saul Goodman in den Serien «Better Call Saul» und «Breaking Bad». Dave von Felten freut sich, dass er Michael Pan für die Mini Con gewinnen konnte: «Er ist ein cooler Typ und hat viele gute Sachen synchronisiert. Seit sechs Jahren lade ich ihn immer wieder vereinzelt an Comic Cons ein, die wir in Europa veranstalten.»