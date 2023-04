Luzern Bahnverkehr am Montagmorgen vorübergehend eingeschränkt – SBB spricht von schwierigem Baugrund Grund für die Einschränkungen waren Verzögerungen beim Transport des Schotters. Die Störung dauerte nach Angaben der SBB bis ca. 09:15 Uhr. Mittlerweile verkehren die Züge wieder gemäss normalem Fahrplan.

Am Montagmorgen mussten Pendler in Luzern geduldig sein: Aufgrund von ausserordentlichen Bauarbeiten am Bahnhof Luzern kam es zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen im Regionalverkehr. Die Störung dauerte gemäss SBB bis ca. 09:15 Uhr. Betroffen waren die Linien IR, RE, S1, S3, S9, S77, S99. Mittlerweile verkehren die Züge wieder gemäss normalem Fahrplan.

Die SBB erklärt auf Anfrage, dass durchgeführte Bauarbeiten wegen des schwierigen Baugrunds und aufgrund von Verzögerungen beim Transport des Schotters nicht wie geplant um 4.30 Uhr abgeschlossen werden konnten. Das habe sich leider heute Morgen auf den Bahnverkehr ausgewirkt. Die SBB bittet die Reisenden um Entschuldigung. (luz)