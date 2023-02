Ukrainekrieg Soldatin hat den Horror von Mariupol überlebt – heute sagt sie: «Wenn man leben möchte, tut man alles»

Alina Panina war eine von acht Frauen, die bis zuletzt in Azovstal in Mariupol durchgehalten haben. Heute ist sie wieder in ihrer Heimatstadt in der Westukraine. Was sie dazwischen erlebte, wirft ein Schlaglicht auf die Hintergründe des Ukrainekrieges.