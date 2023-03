Luzern Blutige Kundgebung: Juso fordert kostenlose Menstruationsprodukte in öffentlichen Gebäuden Mit blutverschmierten Hosen und Binden machten Luzerner Jungsozialisten am Wochenende in der Stadt Luzern auf die «immer noch stark tabuisierte Thematik der Menstruation» aufmerksam.

Für Tabubruch und gegen finanzielle Ungerechtigkeit: So gingen Luzerner Jungsozialistinnen am Samstag auf die Strasse. Bild: PD / Juso Luzern

Passanten in der Stadt Luzern bot sich am Samstag ein ungewohntes Bild. In mit roter Farbe befleckten Hosen und Binden forderten Mitglieder der Luzerner Jungsozialisten (Juso), dass der Kanton in jedem öffentlichen Gebäude gratis Menstruationsartikel zur Verfügung stellen soll.

«Menstruation hat ihren Preis», heisst es im Titel der im Nachgang zu der Kundgebung vom Samstag verschickten Medienmitteilung der Juso. «Tampons, Binden, Wärmepflaster, Schmerzmittel - Menstruationsartikel sind ein beträchtlicher Kostenpunkt im Leben von menstruierenden Personen», so Flurina Näf von der Juso. Während Toilettenpapier und Seife auf allen öffentlichen Toiletten zur Verfügung gestellt würden, müsse für Menstruationsartikel immer noch viel Geld ausgegeben werden. Die kantonsweite öffentliche Platzierung von Menstruationsartikel in öffentlichen Gebäuden sei ein «Schritt in Richtung Gleichstellung, Gesundheit und Enttabuisierung».

In der Stadt Luzern ist die Forderung der Juso zum Teil schon erfüllt. Dort profitieren Schülerinnen von kostenlosen Menstruationsprodukten an ihren Schulen. (dvm)