Root/Inwil BMW gerät auf der A14 ins Schleudern und prallt gegen Leitplanke – Stau im Abendverkehr Am Donnerstagabend ereigneten sich auf der Autobahn A14 ein Selbstunfall und eine Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Verletzt wurde bei den beiden Unfällen niemand – doch es gab Rückstau.

Ein BMW-Fahrer verunfallte am Donnerstagabend. Bild: Luzerner Polizei

Am Donnerstagabend kam es auf der Autobahn A14 zu zwei Unfällen. Verletzt wurde niemand, jedoch gab es Rückstau, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Der erste Unfall ereignete sich in Root nach der Raststätte St. Katharina in Fahrtrichtung Zug. Kurz nach 18.45 Uhr geriet dort ein BMW-Fahrer bei einem Wechsel auf den Überholstreifen ins Schleudern. Das Auto drehte sich gemäss Luzerner Polizei, prallte gegen die rechte Leitplanke und kam schliesslich zum Stehen. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 87’000 Franken.

Kurz vor 20 Uhr bremste zudem ein Autofahrer auf der A14 in Inwil aufgrund stockenden Verkehrs ab und die nachfolgende Autofahrerin bemerkte dies zu spät. Es kam zu einer Auffahrkollision. Der Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben rund 26'000 Franken. (zfo)