Luzern Buchhändler expandieren: Orell Füssli und Weltbild eröffnen neue Filialen in Ebikon und Luzern Zwei der grössten Buchhändler im Land weiten ihre Geschäftstätigkeit in der Region Luzern aus. Orell Füssli übernimmt die Buchparadies AG mit Standort im Shoppingcenter Mall of Switzerland in Ebikon. Weltbild ist im Einkaufszentrum Schönbühl Luzern mit einer neuen Filiale vertreten.

Ab Januar 2024 wird die Filiale der Buchparadies AG im Einkaufszentrum Mall of Switzerland in Ebikon von Orell Füssli geführt. Im Rahmen einer langfristigen Nachfolgelösung übergibt Buchparadies-Inhaber Hans-Peter Schupp seine drei Buchhandlungen in Ebikon, Rapperswil und Wädenswil an die Orell Füssli Thalia AG. Der grösste Schweizer Buchhändler werde die Standorte unter der bisherigen Marke Buchparadies weiterführen, teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag mit. Alle Mitarbeitenden würden weiterbeschäftigt.

«Unser Ziel ist es, den einzigartigen Charakter der Buchhandlungen zu bewahren», so Pascal Schneebeli, CEO und Verwaltungsrat der Orell Füssli Thalia AG. Man schätze die Leidenschaft der Buchparadies-Mitarbeitenden für Qualität, Vielfalt und Kundenzufriedenheit. Der Zürcher Buchhändler betreibt im Bahnhof Luzern bereits eine Filiale mit Kaffeebar.

«Attraktiver Standort» im Shoppingcenter Schönbühl

Auch der Schweizer Ableger des deutschen Buchhändlers Weltbild ist in Luzern wieder mit einer Filiale vertreten. Die im Juni angekündigte und nun neu eröffnete Filiale im Shoppingcenter Schönbühl bietet «Lesestoff für jeden Geschmack und besorgt jedes gewünschte Buch, aber auch ansprechende Deko- und Geschenkideen», wie es in einer am Freitag verschickten Mitteilung heisst.

Der Haupteingang des Schönbühl-Centers in Luzern. Bild: Peter J. Waldis/PD

Der Buch-Discounter Weltbild war ab 2023 nicht mehr in der Region Luzern präsent, nachdem das Ladenlokal an der Hertensteinstrasse in der Luzerner Altstadt neu vermietet wurde. Bereits im April 2022 wurde bekannt, dass die Weltbild-Filiale im Krienser Pilatusmarkt einem Mc-Donalds-Restaurant weichen soll. (dvm)