Luzern Comic Festival Fumetto setzt auf neue Co-Leitung Fumetto wagt einen Neustart: Das Comic Festival hat mit Andrea Stammbach eine neue Betriebsleiterin. Die Stelle der künstlerischen Leitung ist aktuell noch ausgeschrieben.

Das Comic Festival Fumetto hat eine neue Co-Leitung. Dominik Wunderli (Luzern, 2. April 2022)

Das internationale Comic Festival Fumetto 2023 wird dereinst von einer Co-Leitung auf die Beine gestellt: Andrea Stammbach tritt die neu geschaffene Stelle als Betriebsleiterin per 1. Juli an, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Luzernerin sei eine erfahrene Betriebsökonomin mit einer Leidenschaft für zeitgenössische Kunst und Kunstvermittlung. Das nötige Know-how im Projektmanagement sowie Führungserfahrung habe sie sich in der öffentlichen Verwaltung sowie bei der Caritas angeeignet.

Die andere Hälfte des Führungsduos wird aktuell noch gesucht: Seit dem Rücktritt von Jana Novotny, die während zwölf Jahren die künstlerische Leitung des Festivals inne hatte, ist auf www.fumetto.ch ein Inserat aufgeschaltet. (abt)