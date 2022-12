Luzern Cosplay-Fans aufgepasst: Der «Nerdy-Flohmarkt» kommt an die Luga Am 23. April 2023 findet der «Nerdy-Flohmarkt» im Rahmen der Zentralschweizer Frühlingsmesse Luga in Luzern statt.

Der «Nerdy-Flohmarkt» wurde erstmals im Mai in Wikon durchgeführt. Bild: Laura Brosi

Cosplay-Fans sollten sich den 23. April 2023 bereits jetzt fett in den Kalender einschreiben. Dann nämlich findet im Rahmen der Zentralschweizer Frühlingsmesse Luga der «Nerdy-Flohmarkt» in Luzern statt. Das schreibt der Veranstalter in einer Mitteilung.

Im Foyer der Hallen 1 und 2 erwartet die Besucherinnen und Besucher der Luga ein Einblick in die Welt der Schweizer Comic Cons und der Cosplay-Szene. Gemäss Mitteilung werden nämlich diverse Händler und Kleinaussteller ihre Produkte und Ware präsentieren. Ebenso seien mehrere Workshops und ein kleines Bühnenprogramm geplant.

Das erste Mal wurde der «Nerdy-Fohmarkt» vergangenen Mai in Wikon durchgeführt – danach folgten in kurzen Abständen Thun und Reiden. Der Nerdy-Flohmarkt sei immer beliebter und grösser geworden, so die Veranstalter. 2023 werde die Veranstaltung zudem in Olten durchgeführt. (pl)