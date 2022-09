Checkübergabe Stadtfest Luzern war ein finanzieller Erfolg ‒ gemeinnützige Institutionen profitieren An der Checkübergabefeier der Stiftung «Luzern hilft» konnten fünf gemeinnützig-wohltätige Institutionen Unterstützungsbeiträge von insgesamt 40'000 Franken entgegennehmen.

Stimmungsbild vom diesjährigen Stadtfest Luzern: Die Gruppe Los Problemlos musiziert auf dem Kapellplatz. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 25. Juni 2022)

Das Stadtfest Luzern fand im Juni 2022 nach vierjähriger Pause erstmals wieder statt – in einer gegenüber früher reduzierten Form. Es ist eine Benefizveranstaltung der Stiftung Luzern hilft (früher Luzerner helfen Luzernern). Auch diesmal werden mit dem Erlös gemeinnützig-wohltätige Institutionen unterstützt. Die feierliche Checkübergabe fand am Dienstagabend in der «GasseChuchi Luzern» statt.

Das Stadtfest Luzern konnte mit einem Gesamterfolg von rund 80'000 Franken abschliessen. Das gab Stiftungspräsident Beat Däppeler bekannt. Er freute sich darüber, dass es wieder «ein richtiges Fest von Luzernern für Luzerner geworden ist». Der Erfolg sei auch dank bestem Sommerwetter sowie dem Einsatz zahlreicher freiwilliger Helferinnen und Helfer möglich geworden, betonte OK-Präsidentin Nicole Reisinger.

40'000 Franken aus dem Reinerlös gehen direkt an gemeinnützige Institutionen. Die restlichen 40'000 Franken sind eine Rückstellung für zukünftige Jahre, «wenn beispielsweise das Wetter schlecht ist», so Däppeler.

Diese fünf Organisationen erhalten Beiträge von je 8000 Franken:

Verein Kindertagesstätte Arcoiris, Luzern, spanisch-deutsche Kita, für die Neugestaltung der Schlafzimmer.

Haus für Mutter und Kind, Hergiswil (Neugestaltung der Räume).

ZwüscheHalt, Luzern, für Männer und Väter mit Kindern (Beitrag an Hausmiete und Einrichtung).

Stiftung Rodtegg/Neubad, Luzern (für die Verlegung von sechs geschützten Arbeitsplätzen in die Bürowärkstatt Neubad).

Verein kirchliche Gassenarbeit, Luzern (Projekt GasseMusig, Freizeitbeschäftigung von Besuchenden der «GasseChuchi»).

Das Stadtfest Luzern 2022 zog rund 51’000 Besucherinnen und Besucher an. Die nächste Ausgabe findet am Freitag und Samstag, 23./24. Juni 2023 statt.