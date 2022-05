Luzern Das KKL Luzern hat die Pandemie gut überstanden und blickt «positiv in die Zukunft» Das KKL Luzern erzielte 2021 knapp eine halbe Million Franken Gewinn, dank verschiedener Faktoren. Auch das laufende Jahr ist gut angelaufen.

Filme mit Livemusik, hier das City Lights Symphony Orchestra, sind bereits wieder ein Publikumsrenner im KKL. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. März 2022)

Die Management AG des Kultur- und Kongresszentrums Luzern (KKL) weist in ihrem Geschäftsbericht für das Jahr 2021 einen Gewinn von 441’907 Franken aus. 2020 hatte noch ein Verlust von rund 1,1 Millionen Franken resultiert. «Dieses Ergebnis lässt uns sehr positiv in die Zukunft blicken», sagte KKL-Verwaltungsratspräsident Felix Howald am Dienstag vor den Medien.

KKL-Verwaltungsratspräsident Felix Howald. Bild LZ

Gemäss Howald haben verschiedene Faktoren zu diesem guten Ergebnis beigetragen. So erhielt die KKL Management AG auch im Jahr 2021 Ausfallentschädigungen für Kulturunternehmen von Kanton und Bund sowie Kurzarbeitsentschädigungen, um einen Grossteil der Mitarbeitenden während der pandemiebedingten Schliessung des Hauses trotzdem beschäftigen zu können.

Im Jahr 2020 waren es Kurzarbeitsentschädigungen von insgesamt 4,1 Millionen Franken, im Jahr darauf 2,6 Millionen Franken. Dazu kamen 2,2 Millionen Franken Ausfallentschädigungen für Kulturunternehmen im Jahr 2020 und 2,9 Millionen Franken im Jahr 2021. Nicht zuletzt dank dieser Zahlungen sei es der KKL Management AG auch gelungen, das Aktienkapital zu belassen und das übrige Eigenkapital praktisch auf dem Level vor der Pandemie zu erhalten, betonte Howald. Die öffentliche Hand musste somit keine zusätzlichen Gelder in die Management AG einschiessen, um den Weiterbetrieb des KKL sicherzustellen. Zum Vergleich: In Zürich musste die Stadt, um die von der Pandemie hart getroffene Kongresshaus AG vor dem Konkurs zu retten, zusätzliche 4,5 Millionen Franken Aktienkapital beisteuern.

KKL-CEO Philipp Keller. BildLZ

«Weitere entscheidende Faktoren zur erfolgreichen Bewältigung der Pandemiejahre waren das umfassende, progressive Schutzkonzept und das strikte Kostenmanagement», fügte KKL-CEO Philipp Keller hinzu. Er wies darauf hin, dass die Ausfallentschädigungen ausschliesslich im Kulturbereich erfolgten. Für die Ausfälle in den Geschäftsfeldern Kongress und Restaurationen habe das KKL keinerlei Entschädigungen erhalten.

Gemäss Howald ist auch das Jahr 2022 zufriedenstellend gestartet. Er erwartet, dass sich der Kongress-Bereich ab Juni wieder auf dem Level des Erfolgsjahres 2019 befinden wird. Auch in der Kultur bewege man sich bereits wieder auf einem guten Niveau:

«Das Bedürfnis des Publikums nach dem Live-Erlebnis ist da, hier besteht ein grosser Nachholbedarf.»

Auch im Kongressbereich sei der Wunsch nach physischen Treffen wieder da. Mit insgesamt rund 350 Beschäftigten befinde man sich auch bereits wieder fast auf dem Niveau von 2019.

Man habe die Pandemiezeit genutzt, um in den letzten zwei Jahren im KKL einige grosse Investitionen zu tätigen, betonte Keller. So wurde etwa im Konzertsaal die Beleuchtung erneuert und auf LED umgestellt: «Dank dem Vorziehen einiger Unterhaltsarbeiten können wir längere Betriebsunterbrüche in naher Zukunft verhindern.» In den kommenden Jahren ist im KKL ein umfassendes Digitalisierungsprojekt vorgesehen. Dieses beinhaltet den Online-Auftritt, aber auch zahlreiche interne Prozesse. «Wir müssen die Technologie auf den neusten Stand bringen», so Keller. Ein kleines Detail sind die heute weitgehend fehlenden WLAN-Steckdosen.

Der Blick geht auch schon weiter nach vorn, zum 25-Jahre-Jubiläum des KKL. «Dieses werden wir im Herbst 2023 gebührend feiern», versprach Keller.