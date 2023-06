Informationen zum Cashless-System

Während dem Stadtfest Luzern kann an den Depotständen via Barzahlung eine kostenlose Zahlkarte mir frei wählbarem Guthaben erworben werden. Mit dieser Zahlkarte können die Gäste an sämtlichen Ständen des Stadtfests Luzern, nebst Karten und Twint, bezahlen. Im letzten Jahr hatte der Entscheid am rein digitalen Bezahlsystem zu so viel Kritik geführt, dass die Organisatoren dann doch noch ein Bargeldsystem eingeführt hatten.