Auffahrtstradition in der Hofkirche: Jesus fährt symbolisch in den Himmel

Seit fast 400 Jahren kommen viele Gläubige und auch Schaulustige an Auffahrt in die Hofkirche Luzern. Dies wegen einer alten und speziellen Tradition. Dabei helfen Ministrantinnen und Ministranten Jesus symbolisch in den Himmel aufzufahren.