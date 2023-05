Luzern Durchgangsbahnhof kostet 3,3 Milliarden und sorgt für eine Schweizer Premiere Jetzt wird das Jahrhundertprojekt konkret: Die SBB stellten am Mittwoch die Details zum Bau der Luzerner Durchmesserlinie vor.

Es ist ein Projekt der Superlative: Weil die Bahnkapazität im Raum Luzern seit Jahrzehnten am Limit ist, soll nun eine neue unterirdische Verbindung für einen Quantensprung sorgen. Die SBB haben am Mittwoch das Vorprojekt zur Durchmesserlinie Luzern vorgestellt. Das Kernstück ist eine neue unterirdische Haltestelle direkt am Bahnhof Luzern mit vier Gleisen.

Unterirdisch nach Zürich: So könnte der Tiefbahnhof Luzern aussehen. Visualisierung: SBB

Erschlossen wird der Tiefbahnhof durch zwei Doppelspurtunnel: in Richtung Süden durch den Neustadttunnel (2,1 Kilometer), welcher im Bruchquartier in die bestehende SBB-Linie mündet. In Richtung Norden verlässt man den Tiefbahnhof durch den 3,8 Kilometer langen Dreilindentunnel, welcher zuerst den See durchquert, dann den Dietschiberg und kurz vor dem Bahnhof Ebikon in die bestehende SBB-Linie mündet.

Erstmals hat das Grossprojekt auch ein (provisorisches) Preisschild: Die Kosten für die unterirdische Linie werden auf 3,3 Milliarden Franken geschätzt, wie die SBB mitteilen.

Der Tunnel wird im Seegrund versenkt

Der wohl anspruchsvollste Teil werden die 400 Meter, auf denen der See unterquert wird. Dabei kommt es gleich zu zwei Premieren: Noch nie zuvor wurde in der Schweiz ein Tunnel unter einem See gegraben. Zweitens kommt dabei ein Bauverfahren zur Anwendung, das ebenfalls neu ist für die Schweiz: Fünf vorgefertigte Tunnelelemente werden in den Grund des Vierwaldstättersees versenkt. Ursprünglich war vorgesehen, das Seebecken abschnittsweise trockenzulegen, um den Tunnel zu erstellen. Doch das ist nun nicht mehr nötig – wodurch Umwelt und Landschaft weniger beeinträchtigt werden, wie die SBB schreiben.

Dank der neuen unterirdischen Umfahrung des Nadelöhrs Bahnhof Luzern wird das S-Bahn-Netz massiv ausgebaut werden können. Auch sind schnellere und häufigere Verbindungen Richtung Zug, Zürich sowie Bern und Basel möglich.

Damit das Gesamtsystem funktioniert, werden aber noch weitere Ausbauten nötig: So müssen die Bahnhöfe Ebikon und Emmenbrücke ausgebaut werden, damit künftig auch nationale Züge dort halten können. Und weil es zwischen dem ober- und unterirdischen Bahnhofteil keine Gleisverbindung gibt, können die Züge nicht mehr im Depot neben dem Bahnhof Luzern abgestellt werden. Deshalb ist ein neues Depot bei Dierikon geplant. Dort sollen die Züge, welche die unterirdische Linie benutzen, künftig über Nacht abgestellt werden.

Wann beginnt der Bau?

Nachdem das Vorprojekt nun vorliegt, wird als Nächstes das definitive Bauprojekt ausgearbeitet. Die Bauzeit für die Durchmesserlinie beträgt 11 bis 13 Jahre. Wann der Bau beginnt, ist noch unklar. Das Jahr der Entscheidung ist 2026: Dann wird das Bundesparlament über den Baukredit entscheiden. Die Arbeiten könnten dann Anfang der 2030er-Jahre beginnen.

Allerdings gibt es in der Zentralschweiz Bedenken, dass der Bund nur eine erste Etappe des Projekts bewilligt. Der Bundesrat reagierte auf entsprechende Anfragen im Parlament bisher ausweichend. Klar ist einzig, dass bis Ende Jahr die «Realisierungsabfolge» geklärt sein soll, wie es der Bund jeweils nennt. Ob damit bloss die Bauplanung gemeint ist oder ob der Bund eine eigentliche Priorisierung von einzelnen Projektteilen plant, ist bis anhin unklar.