Luzern Ein Olympiasieger und eine Sängerin laden am Tag der offenen Tür bei Pro Senectute zum Gespräch Die Luzerner Altersorganisation hält zum ersten Mal einen Tag der offenen Tür in Luzern ab. Dabei soll nicht nur übers Alter geredet werden.

Ruderer Mario Gyr mit der Olympiagoldmedaille, die er 2016 in Rio gewann. Bild: Keystone

Pro Senectute ist die grösste und bedeutendste Fachstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen. Am Samstag, 21. Mai, bietet sie Einblick in ihre Angebote und Dienstleistungen. Der Tag der offenen Tür findet von 10 bis 16 Uhr am Hauptsitz der kantonalen Organisation an der Maihofstrasse 76 in Luzern statt.

Es gibt geführte Rundgänge durch die im ganzen Gebäude verteilten Räumlichkeiten. Jede halbe Stunde werden Schnupperkurse angeboten: Qigong, Everdance, Bewegung, Sprachen, Yoga, Philosophie, Skizzieren. Um 14 Uhr ist im Auditorium unter dem Motto «Wir lesen vor – Sie geniessen!» eines der Lesegenuss-Angebote von Pro Senectute zur Förderung der Gemeinschaftlichkeit angesagt. Um 15 Uhr gibt Simon Gerber, Bereichsleiter Sozialberatung, Tipps zum Ausfüllen der persönlichen Vorsorgedokumente.

Die Sängerin Eliane Müller Bild: Pius Amrein

Mario Gyr bringt seine Goldmedaille zum Gespräch mit

Beim Gespräch des Gönnervereins club sixtysix um 11 Uhr im Auditorium erzählen der 37-jährige Ruder-Olympiasieger Mario Gyr und die 31-jährige Sängerin Eliane Müller Anekdoten aus ihrem Leben. Warum gerade sie, die noch weit weg vom Pensionsalter sind? «Die beiden haben in jungen Jahren bereits viel zu erzählen», sagt dazu die Pro-Senectute-Mediensprecherin Heidi Stöckli. Übrigens: Ja, Mario Gyr bringt seine Goldmedaille zum Gespräch mit. Auch musikalische Darbietungen (The Shanty Crew) sowie Zauberei für Gross und Klein mit Herr von Luc stehen auf dem Programm. Sämtliche Anlässe und Schnupperkurse am Tag der offenen Tür können gratis besucht werden, es braucht keine Anmeldung.

Pro Senectute führt erstmals einen Tag der offenen Tür durch. «Eigentlich war er schon 2020 geplant, aber dann kam Corona dazwischen», sagt Stöckli. Sie betont: «Viele Leute sind verständlicherweise immer noch vorsichtig unterwegs, unsere Veranstaltungen und Kurse sind noch nicht so gut besucht wie vor der Pandemie.» Sie hofft, dass möglichst viele Menschen den Tag der offenen Tür nutzen werden. Dass dieser gleichzeitig mit der Veranstaltung Treffpunkt Gesundheit in der Stadt Luzern stattfindet, erachtet sie nicht als Nachteil: «So können Interessierte gleichzeitig beide Angebote nutzen.»

Pro Senectute ist politisch neutral und setzt sich seit über 100 Jahren für das Wohl, die Würde und die Rechte älterer Menschen ein. Alle Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet, die Selbstständigkeit und Lebensqualität der Seniorinnen und Senioren aktiv zu fördern und zu unterstützen. Im Kanton unterhält Pro Senectute neben Luzern zwei weitere regionale Beratungsstellen in Willisau und Emmen. Sie bietet Beratung vor Ort oder Hausbesuche an.