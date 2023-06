Stadt Luzern Beim Hotel Central entsteht ein weiteres vegetarisches Restaurant Das «BaBa oriental» zieht jetzt auch in die Neustadt. Die neue Filiale erweitert das vegetarische Angebot in Luzern.

Das «BaBa oriental» wird an der Morgartenstrasse in der Neustadt eröffnet. Bild: PD

Anfang Juli öffnet das «BaBa oriental» unterhalb des Hotels Central an der Morgartenstrasse seine Türen, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Nachdem die erste Filiale des Restaurant im Februar 2023 ins Emmen Center gezogen ist, entsteht nun ein Lokal in der Neustadt. Als Unterschied zum Standort in Emmen werden in der neuen Filiale nur rein vegetarische Speisen angeboten, wie auf Anfrage versichert wird.

Mezze, Pita und Falafel

Das «BaBa oriental» bietet eine authentische türkische und orientalische «Soul-Food-Küche» an, wie der Medienmitteilung des Restaurant zu entnehmen ist. Es werden unteranderem verschiedene Mezze-Teller, hausgemachtes Pitabrot oder Falafel angeboten.

Das orientalische Restaurant wird von den Gastronomen Filiz und Jeff Sezer eröffnet, welches bereits 30 Jahre Gastro-Erfahrung gesammelt hat. Die Beiden stehen bereits hinter den Luzerner Betrieben «Basilico», dem «Jeff’s Burger» und dem «Littalo». «Wir sind überglücklich, unsere kulinarischen Wurzeln und Traditionen mit dieser neuen Filiale weiter zu verfolgen und zu vertiefen. Es ist ein Projekt, das wirklich unser Herz berührt», wird Jeff Sezer in der Medienmitteilung zitiert. (cst)