Luzern, Emmen, Kriens Agglo-Bäder spannen bei Eintrittskarte zusammen Die jeweiligen Wertkarten werden neu auch in anderen Gemeinden akzeptiert. Weitere Harmonisierungsschritte folgen 2024.

Die Idee existiert schon lange, doch bisher hat es aus technischen oder finanziellen Gründen und vielleicht auch wegen des fehlenden politischen Willens nicht geklappt. Doch nun, pünktlich zum Start der Freibad-Saison, ist es soweit: Die öffentlichen Bäder von Luzern, Emmen und Kriens spannen bei den Eintrittssystemen zusammen, wie der Gemeindeverband Luzern Plus mitteilt. Damit werde der Eintritt für Gäste vereinfacht.

Konkret betrifft das die Wertkarten, die mit einem Geldbetrag aufgeladen werden müssen; dafür gelangt man direkt via Drehkreuz, wo der Eintritt von der Karte abgezogen wird, ins Bad. Zudem gibt es Rabatte. Die Luzerner Sportcard und der Krienser Badepass werden neu in den Luzerner, Krienser und Emmer Badebetrieben akzeptiert. Mehr Geduld brauchen jene, die einen Emmer Sportpass besitzen: Dieser werde erst 2024 als Wertkarte angeboten, die auch in Luzern und Kriens eingelesen werden kann.

Das Parkbad Kriens. Bild: Stadt Kriens

Das vereinheitlichte Eintrittssystem umfasst folgende Betriebe: in Luzern jene der stadteigenen Hallenbad Luzern AG, also das Hallenbad Allmend, das Strandbad Tribschen und das Waldschwimmbad Zimmeregg (erst nach dem Umbau ab 2024), in Kriens das Parkbad Kleinfeld und das Hallenbad Krauer, in Emmen das Frei- und Hallenbad Mooshüsli.

Rabatte vorerst nur für «Stammbetriebe»

Bei den Rabatten bleibt dieses Jahr noch alles beim Alten. Mit der Sportcard gibt es nur für die Luzerner Betriebe Ermässigungen (bis zu 20 Prozent), mit dem Badepass nur für die Krienser (10 Prozent). Ab 2024 sei aber geplant, die Eintrittspreise «abgestimmt auf das vorliegende Angebot» zu harmonisieren, schreibt Luzern Plus. Weiter sei sollen die Rabatte überarbeitet werden.

Das Freibad Mooshüsli. Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 15. 6. 2021)

Auch in anderen Bereichen arbeiten die Bäder Luzerns, Emmens und Kriens' zusammen. So werden neu die Revisionsarbeiten aufeinander abgestimmt, damit auch im Sommer immer mindestens ein Hallenbad geöffnet hat. Zudem wurde die Vermietung von Wasserflächen, etwa für Schwimmkurse und Trainings, vereinheitlicht.