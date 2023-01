Luzern Das traditionelle Neujahrsfeuerwerk liess farbige Funken über der Stadt erstrahlen Neujahrszauber am Luzerner Nachthimmel: Am Sonntagabend fand beim Luzerner Seebecken das traditionelle Feuerwerk der Luzerner Hotels statt.

10 Bilder 10 Bilder Am 1. Januar fand in Luzern das traditionelle Neujahrsfeuerwerk statt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 01. Januar 2023)

Nach zwei Jahren war es wieder so weit: Das traditionelle «Neujahrszauber-Feuerwerk» fand am Sonntagabend in Luzern statt. Um 20.15 konnten viele Schaulustige den farbigen Funken zusehen.

Organisiert und initiiert wurde das Feuerwerk vom Hotel Schweizerhof Luzern, dem Grand Hotel National Luzern, dem Art Deco Hotel Montana und weiteren Partnern wie Luzern Tourismus. Wie bereits 2020 wurde eine Kompensationsspende für den entstandenen CO 2 -Ausstoss getätigt. (se)

Hier sehen Sie einige Impressionen des beeindruckenden Feuerwerks:

Und das grosse Finale: