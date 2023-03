Luzern FCL-Fans zünden Pyros und bewerfen Polizei mit Glasflasche – diese antwortet mit Gummischrot und Pfefferspray In der Nacht von Samstag auf Sonntag zündeten FCL-Fans Pyros am Bundesplatz. Die Polizei rückte aus, um eine Personenkontrolle durchzuführen, wurde dabei aber mit einer Flasche beworfen. Die Ordnungshüter antworteten mit Gummischrot und Pfefferspray. Eine Person wurde festgenommen.

FCL-Fans zünden nicht nur beim Spiel gegen den FCZ Pyros, sondern danach auch noch in der Stadt Luzern. Bild: Marc Schumacher / freshfocus (Luzern, 19. 3. 2023)

Nach der Auswärtsniederlage beim FCZ hielten sich mehrere FCL-Fans in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Bundesplatz rund um das Fanlokal «Zone 5» auf. Wie die Polizei schreibt, wurden dabei verschiedene pyrotechnische Gegenstände wie Böller und Rauchpetarden gezündet. Um den Verkehr nicht zu gefährden, musste die Strasse durch Polizeifahrzeuge abgesichert werden. Wie es weiter heisst, verschoben sich einzelne FCL-Anhänger um 01.45 Uhr an die Hirschmattstrasse, wo diese erneut diverses pyrotechnisches Material zündeten.

Die Luzerner Ordnungshüter führten in diesem Zusammenhang eine Personenkontrolle durch und nahmen eine Person fest. Die Einsatzkräfte seien bei dieser Kontrolle von weiteren FCL-Anhängern bedrängt und mit einer Glasflasche beworfen worden. Die Polizei habe daraufhin Gummischrot und Pfefferspray eingesetzt, um die Menge zurückzuhalten.

In der Partie gegen den FCZ wurden viele Pyros abgebrannt. Video: LZ

Bereits während des Spiels im Letzigrund wurde zu Beginn der Halbzeit im FCL-Fansektor ein Feuerwerk abgelassen. Der Anpfiff der zweiten Hälfte verzögerte sich dadurch um mehrere Minuten. Anlass für den Funkenregen war das Jubiläum einer Luzerner Ultragruppierung.