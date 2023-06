Luzern «Gwaltig denäbe»: Stadt lanciert Kampagne gegen Jugendgewalt Die städtische Fachgruppe Früherkennung beobachtet seit Monaten eine Zunahme an gewalttätigen Handlungen unter Jugendlichen. Darum werden nun mit einer neuen Kampagne diverse Sensibilisierungsmassnahmen lanciert.

Die stadtluzerner Fachgruppe Früherkennung beobachtet seit geraumer Zeit eine Zunahme an gewalttätigen Vorfällen unter Jugendlichen. Aus diesem Grund lanciert die Stadt Luzern nun die Kampagne «Gwaltig denäbe», welche diverse Sensibilisierungsmassnahmen umfasst. Das teilt sie in einer Meldung mit. Zur Kampagne gehören etwa drei Kurzvideos über Mobbing, Sexting und Gewalt, die auf den Sozialen Medien verbreitet werden. Darin werden Szenen von Übergriffen dargestellt und es wird aufgezeigt, an welche Stellen sich die betroffenen Jugendlichen wenden können. Das Ziel der Kampagne bestehe darin, junge Erwachsene zu sensibilisieren.

Das Video zum Thema Sexting unter Jugendlichen Video: Youtube / Stadt Luzern

Das Video zum Thema Mobbing unter Jugendlichen Video: Youtube / Stadt Luzern

Das Video zum Thema Gewalt unter Jugendlichen Video: Youtube / Stadt Luzern

Wie die Stadt weiter informiert, reichen die Gewalthandlungen unter Jugendlichen von Schlägereien zwischen Gruppen über Mobbingvorfälle in der Schule bis hin zu sexuellen Übergriffen. Auch die unzulässige Verbreitung von Nacktbildern oder die Aufzeichnung von sexuellen Handlungen - sogenanntes Sexting - gehören dazu. So stieg die Zahl der beschuldigten Jugendlichen in der Kriminalstatistik 2022 des Kantons Luzern im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent. Gemäss Stadt ist jedoch damit zu rechnen, dass der Graubereich um ein Vielfaches höher liegt. (luz)