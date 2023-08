Luzern Gnagi-Essen: Regierungsrat Winiker läuft zur Hochform auf Das 100. Gnagi-Essen hat am Montagabend 450 Männer ins Casino Luzern gelockt. Es ging deftig zu und her – sowohl was das Kulinarische als auch die Witze betraf.

Die Gnagi-Zunft rief – und die Männer kamen. In Scharen. «Ausverkauft», hiess es am Montagabend im Casino Luzern. 450 Gäste versammelten sich im Panoramasaal. Zum hundertsten Mal fand das Männer-Gnagi-Essen statt. Und wie immer galt: Die Sau war kulinarische Hauptdarstellerin, und sie enttäuschte nicht.

Einzig die Härdöpfel waren etwas zu wenig durchgekocht, wie Paul Winiker witzelte. Überhaupt war der abtretende SVP-Regierungsrat an diesem Abend in Hochform. Obwohl: So richtig viel essen wollte er nicht, wie er im vertraulichen Gespräch bekannt gab. Zwei Gnagi habe er gegessen. Und das, obwohl die Zunft für jeden Bauch vier Gnagi schlachten liess.

Gastredner Paul Winiker witzelte über Veganer und die rot-grüne Stadtregierung. Links Herold Hans Ochsenbein. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 6. Februar 2023)

Die Gnagi-Zunft: Endlich volljährig

Auf der Bühne machte er – vielleicht durch den zurückhaltenden Gnagi-Konsum – eine gute Falle. «Met dem hondertste Gnagi-Esse send ehr endlich volljährig worde. Vorher sender schlicht und ergriffend ned ganz Hondert gse», erzählte er dem johlenden Publikum.

Winiker verriet den Anwesenden dann auch noch ein Amtsgeheimnis: Der rot-grüne Luzerner Stadtrat werde nächstes Jahr eine Frauenquote von fünfzig Prozent am Gnagi-Essen einführen. Zudem werde das Publikum abgefragt, wie man bei der Metzgerei Doggwiler eine vegane Bratwurst bestelle.

Vor Winikers Auftritt begrüsste Gnagivater Hans Pfister seine Mannen. Wobei er Grüsse aus der ganzen Welt überbrachte, gar königliche. «Aus Windsor grüsst aus seiner Villa, König Charles mit seiner Camilla», wusste er. Auch «Mafia-Boss der Infantino, schickt uns Grüsse ins Casino». Zu lange wollte er aber nicht machen: «Das wärs etz wieder gse vo mier. Ech hock etz ab ond trink es Bier.»

Das Theater und der FCL mussten unten durch

Am Anlass standen, wie es an der Fasnacht sein muss, politische und gesellschaftliche Themen im Vordergrund – und wurden lächerlich gemacht. Veganer hätten im Casino einen schweren Stand gehabt. Politisch Korrekte sowieso. Und das neue Luzerner Theater ebenfalls. «Tuesch am Züsli sim Gschmack vertroue, tued er dier di Tag versoue», bemerkte Guido Jacopino, Landschreiber der Gnagi-Zunft.

Nichts für Veganer. Bild: mst

Und natürlich wurden auch der FCL und Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg ins Visier genommen: «Wotsch bim FCL ine Hammer laufe, mosch nor bem Stierli Aktie chaufe», spöttelte Jacopino weiter.

Auch musikalische Auftritte gab es zu verzeichnen. So etwa die Zunftmusik Rothenburg. Als sie zum Schluss ihres Kurzkonzerts «de Sempacher» anstimmte, stand der ganze Saal. Da war es gerade einmal 20.42 Uhr. «Jetzt holed sie noche», meinte Gnagivater Hans Pfister mit Blick auf die verlorenen zwei Jahre. Er hatte Recht.