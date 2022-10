Luzern Grosse Mengen Heroin, Kokain und Streckmittel: Polizei nimmt zwei Drogendealer fest Die Luzerner Polizei nahm zwei Männer im Alter von 22 und 28 Jahren fest. Es wurden Heroin, Kokain und Streckmittel im Kilobereich sowie mehrere zehntausend Franken Bargeld sichergestellt.

Die Luzerner Polizei hat in der Stadt Luzern am Freitagvormittag, 7. Oktober, einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Im Ortsteil Reussbühl wurde am Nachmittag in diesem Zusammenhang eine weitere Person festgenommen. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Die Luzerner Polizei stellte grosse Mengen von Drogen sicher. Bild: Luzerner Polizei

Gemäss Angaben der Polizei konnten Heroin, Kokain und Streckmittel im Kilobereich und mehrere zehntausend Franken Bargeld sichergestellt werden. Die beiden festgenommenen Männer sind 22- und 28-jährig und stammen aus Albanien. (pl)