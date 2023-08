Luzern 12. Seeüberquerung: Hochsommerliche Bedingungen und weniger Teilnehmende als im Vorjahr Am Sonntag fand die Seeüberquerung statt. 551 Schwimmerinnen und Schwimmer legten die Strecke zwischen Strandbad Lido und Strandbad Tribschen zurück. Am schnellsten war ein Megger.

15 Bilder 15 Bilder Bereits zum zwölften Mal fand dieses Jahr die Seeüberquerung Luzern statt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. 8. 2023)

551 Schwimmerinnen und Schwimmer wagten sich am Sonntag bei hochsommerlichen Temperaturen an die Überquerung des Luzerner Seebeckens. Der Veranstalter, Verein Seeüberquerung Luzern, zeigte sich im Anschluss hochzufrieden mit der zwölften Austragung des Events, auch wenn wegen der Hitze etwas weniger Leute an den Start gingen als im Vorjahr. Am schnellsten schaffte die 1,1 Kilometer zwischen dem Strandbad Lido und dem Strandbad Tribschen ein gewisser Eric Köhler aus Meggen – in 15 Minuten und 26 Sekunden. (gr)