Luzern IG Kultur fordert einen Zweckverband für mittelgrosse Kulturbetriebe Der Kanton Luzern spart künftig knapp drei Millionen Franken an Kulturbeiträgen ein. Die IG Kultur will, dass diese Gelder weiterhin der Kultur zugutekommen.

Kürzlich hat der Luzerner Regierungsrat seinen Vorschlag zur Revision des Kulturfördergesetzes vorgestellt. Während er die Projektförderung für Einzelprojekte von Künstlerinnen und Künstlern mit zusätzlichen Geldern und Sicherheiten unterstützt, geht die Strukturförderung für mittelgrosse Betriebe wie Kleintheater und Fumetto leer aus. Die Regierung sieht hier die Gemeinden in der Pflicht. In der Luzerner Kulturszene hat diese Haltung scharfe Kritik ausgelöst. Nun präsentiert die Interessengemeinschaft (IG) Kultur Luzern einen Verbesserungsvorschlag: Sie wünscht die Gründung eines «Zweckverbands mittelgrosser Kulturbetriebe».

Auch das Comicfestival Fumetto gehört zu den mittelgrossen Kulturbetrieben. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 2. April 2022)

Einen analogen Zweckverband gibt es bereits für die grossen Kulturbetriebe im Kanton. Der Verband ist verantwortlich für die Unterstützung des Lucerne Festivals, des Luzerner Sinfonieorchesters, des Kunstmuseums, des Verkehrshauses und des Luzerner Theaters. Getragen wird er von Kanton und Stadt, jährlich fliessen fast 28 Millionen Franken in diese Betriebe. Dieses Modell habe sich bewährt und funktioniere gut, schreibt die IG Kultur am Mittwoch in einer Mitteilung.

Kanton spart bei der Kultur knapp 3 Millionen

Die IG argumentiert, dass der Kanton Luzern bald weniger an den Zweckverband grosser Kulturbetriebe zahlen wird. Während der Kanton zurzeit 70 Prozent der Subventionen beisteuert, sollen es 2025 noch 60 Prozent sein. Die fehlenden 10 Prozent wird die Stadt übernehmen. Das hat das Parlament 2021 beschlossen. Mit dem neuen Kostenteiler wird der Kanton voraussichtlich 2,87 Millionen Franken einsparen können. «Die IG Kultur Luzern vertritt klar die Meinung, dass diese Mittel zwingend wieder für die Kulturförderung und zur Sicherung des kulturellen Mittelbaus sowie für die Projektförderung aufgewendet werden müssen», heisst es in der Mitteilung.

Mit der Gründung eines zweiten Zweckverbandes würden Gemeinden und Kanton dazu verpflichtet, den kulturellen Mittelbau gemeinsam zu sichern. Der Kostenteiler soll so ausgestaltet werden, dass der Kanton als «substanzieller Mitfinanzierer auftritt und die Gemeinden entlastet». Die IG spricht von einem Anteil von zwei Millionen Franken. Die Aufwände für Strukturbeiträge im ganzen Kanton Luzern belaufen sich zurzeit auf ungefähr 4,6 Millionen Franken. Damit werden heute 30 Institutionen im Kanton Luzern mitfinanziert.

