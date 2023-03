Luzern In einem Monat beginnt die Luga 2023: Was Sie an der grössten Zentralschweizer Messe erwartet Am 28. April öffnen die Tore der diesjährigen Luga. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher? Gibt es wieder Sonderschauen? Was erwartet mich im Lunapark? Aktuelle Informationen und Wissenswertes zur Luga 2023.

Öffnungszeiten – ist die Luga auch abends offen?

Die Luga 2023 findet vom Freitag, 28. April, bis Sonntag, 7. Mai, auf dem Messegelände der Luzerner Allmend statt und ist täglich von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet (letzter Tag bis 18 Uhr). Jeden Abend (ausser sonntags) hat ein Restaurant länger geöffnet.

Eintritt – wie viel kostet ein Messe-Ticket?

Der Eintritt für Erwachsene kostet 15 Franken, Jugendliche zahlen 10 Franken. Für Kinder ist der Eintritt gratis. Lernende/Studierende/Rentner/Inhaber eines SBB-GA zahlen 10 Franken, das Fyrobig-Ticket (ab 16 Uhr) kostet 10 bzw. 5 Franken. Wer Mitglied im Luga-Club ist, profitiert von 5 Franken Rabatt. Familientickets kosten 40 Franken. Tickets gibt’s unter www.luga.ch/ticketing.

Anreise – gibt es vergünstigte Tickets bei ÖV-Benutzung?

Ab Bahnhof Luzern fahren S-Bahnen ab Gleis 14 im Viertelstundentakt (Abfahrt jeweils um xx.12, xx.27, xx.42 und xx.57 Uhr) in zwei Minuten direkt zur Haltestelle Allmend/Messe. Mit der Buslinie 20 kann man die Luga ab Bahnhof Luzern in sieben Minuten erreichen. Es gibt ein Kombiticket der SBB mit 20 Prozent Rabatt auf den Luga-Eintritt. Die Anreise mit dem ÖV wird empfohlen. Wer mit dem Auto anreist, kann bei der Ausfahrt Luzern-Horw parkieren. Anschliessend fahren Gratis-Shuttle-Busse direkt zum Gelände.

Haus steht Kopf

Die Gebäudeversicherung Luzern präsentiert in der Vorzone sowie in der Halle 1 zusammen mit den Feuerwehren eine Ausstellung. Besuchende können einen Brand löschen, Feuerwehrleute beim Atemschutztraining sowie Einsatzfahrzeuge beobachten. In der Halle 1 klärt die Gebäudeversicherung über die häufigsten Brandgefahren auf.

«Hello Spring»

Die Sonderschau zum Thema Frühling zeigt die neusten und trendigsten Produkte in der Halle 14 – vom Naturstein- oder Holzboden über den Swimmingpool oder die Outdoorküche bis hin zu Pergolen, Sicht- und Windschutz oder Beleuchtungen.

«beef.ch»

Mutterkuh Schweiz präsentiert in der Halle 13 eine Weide mit Mutterkühen und Kälbern, die vom vier Meter hohen Turm beobachtet werden können. Auf dem Erlebnisweg können Besuchende ihr Wissen testen.

Energie und Klima

Warmwasser sparen, Gebäude sanieren, Lebensmittelverschwendung vermeiden: In der Sonderschau in der Halle 2 am Stand B 233 werden auf spielerische Art und Weise Tipps für den Alltag vermittelt.

E-Recycling

In der Sonderschau in der Halle 1 am Stand B 131 erfahren Besuchende, welche Arbeitsschritte und technischen Verfahren beim E-Recycling zum Einsatz kommen. Anhand von Gegenständen aus dem Alltag gibt es zudem Tipps und Tricks zu ausgedienten Elektrogeräten.

Moviecars und Cosplay

Die Welt der Filme, der Comics und der Videospiele ist in der Halle 2 am Stand A 228 zu Gast. Zu sehen sind etwa bekannte Autos aus Filmen wie zum Beispiel «Jurassic Park», «Zurück in die Zukunft» oder «Ghostbusters». Am 29. April gibt es am Nerdy-Flohmarkt zahlreiche Gegenstände zu kaufen.

Jugend

Verschiedene Organisationen zeigen jeden Tag, wie sie sich in den Bereichen Kultur, Politik, Umwelt, Technik und Freizeit engagieren.

Freefall-Tower Lion: So heisst eine Attraktion, die in diesem Jahr zum ersten Mal an der Luga zu sehen ist. Wer mit dem Freifallturm fährt, stürzt aus 80 Metern in die Tiefe. Weitere Attraktionen sind traditionell das Riesenrad mit einem Blick aus 34 Metern Höhe auf das Luga-Gelände, die Überkopfattraktion The Burner, der Looping Maxximum 2, aber auch die Achterbahn Crazy Mouse, welche im letzten Jahr wegen eines Schaltteils Probleme machte. Der Lunapark ist täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet, freitags bis sonntags bis 24 Uhr.

Das Riesenrad auf dem Luga-Gelände in der Nacht. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. 4. 2022)

Tiere streicheln

Bereits zum elften Mal kommt die Familie Kaufmann aus Winikon mit ihren Tieren an die Luga und betreibt den Streichelhof für Gross und Klein. Von 12.30 bis 13.30 Uhr machen die Tiere Mittagspause. Besonderer Jööö-Moment: das Lämmlischöppeln täglich um 15 Uhr.

Eine Geiss wartet darauf, gestreichelt zu werden. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. 4. 2022)

Degustieren und schlemmen

An der Luga kann man nicht nur viele Leckereien degustieren, sondern auch so einiges über die Herstellung von Lebensmitteln lernen. Wer sich dafür interessiert, wie aus Lebensmittelresten einfache Gerichte hergestellt werden können, ist in der Kocharena des Luzerner Bäuerinnenverbandes gut aufgehoben.

Bild: Messe Luzern

Luga-Bauernhof

Im Bauernhof können Besucherinnen und Besucher Stallduft schnuppern. Luzerner Züchter präsentieren Milchkühe der Rassen Braunvieh, Fleckvieh, Holstein und Jersey. Aber auch Pferdestuten mit jungen Fohlen, Schafe mit Lämmern, Ziegen mit Gitzi, eine Muttersau mit einer Schar Ferkel und weitere Tiere sind vor Ort. Eine spezielle Attraktion sind sogenannte Zwergzebus.

Die Zebu-Mutterkuh Hera mit ihrem Kalb. Bild: Messe Luzern

Säulirennen

Mit 5 Franken ist man dabei: Die Entlebucher Säuli Haxli, Grunzli, Piggy & Co. rennen täglich um 15.30 und 16.30 Uhr um die Wette. Weitere Attraktionen in der Arena sind diverse Tiervorführungen.

Die Säuli rennen um die Wette. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. 4. 2022)

Eventbühne

Auf der Eventbühne in der Halle ist während der zehn Luga-Tage ein abwechslungsreiches Programm zu sehen. Höhepunkte sind der Tag der Volksmusik (5. Mai), das 3. Bandfestival (6. Mai) sowie der Tag des Brauchtums (7. Mai). Weitere Infos: www.luga.ch