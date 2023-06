Luzern In Vollmontur: Polizei kontrollierte beim Schlossberg eine verdächtige Person Am Samstagabend untersuchten vermummte Polizisten der Luzerner Polizei ein Auto. Der Verdacht, wegen dem die Polizei ausgerückt war, erhärtete sich jedoch nicht.

Beim Schlossberg in Luzern kam es am Samstagabend gegen 19 Uhr zu einem aufsehenerregenden Einsatz: Vermummte Polizisten untersuchten mitten auf der Strasse ein weisses BMW-Cabrio. Daneben stand ein schwarzer Mannschaftswagen, an dem die Polizisten den Verkehr vorbeigelotst haben.

Gegenüber PilatusToday und Tele1 bestätigte die Luzerner Polizei den Einsatz. Man habe aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung mindestens eine verdächtige Person kontrolliert. Der Verdacht habe sich dann jedoch nicht erhärtet, das Auto durfte weiterfahren und der Einsatz sei damit beendet gewesen. (tos)