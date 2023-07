Luzern Jetzt ist es definitiv: Coop bezieht neuen Standort an der Tribschenstrasse Coop eröffnet im Tribschenquartier in der Stadt Luzern eine neue Filiale – in unmittelbarer Nähe zur Konkurrenz.

Der Schweizer Detailhandelsriese Coop eröffnet in der Stadt Luzern einen neuen Laden. Gemäss eines Berichts des Onlineportals Zentralplus vom Donnerstag wird sich Coop im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses «Lou» an der Tribschenstrasse in der Stadt Luzern einmieten. Der Spatenstich für das Neubauprojekt der Credit Suisse Anlagestiftung soll gemäss eines Mediensprechers der Bank Ende Juli erfolgen. Unklar sei hingegen noch, wann der neue Detailhändler in der Überbauung Lou seine Filiale, die flächenmässig grösser als derjenige der Migros nebenan werde, eröffne. Coop war am Freitag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Moderne Mietwohnungen, attraktive Aussenräume und Flächen für einen Detailhändler: Das Wohn- und Geschäftshaus «Lou» im Tribschenquartier der Stadt Luzern. Visualisierung: Business Images im Auftrag von HRS

Schon vor zwei Jahren, als der vormalige Manor Solomarkt verschwand, vermutete man Expansionspläne des derzeit umsatzstärksten Schweizer Detailhändlers. Dies nachdem die Verhandlungen über eine Weiterführung des Manor-Ladens nicht erfolgreich waren, aber gemäss Projektunterlagen des Immobilienentwickler HRS schon klar war, dass es am selben Standort künftig wieder ein Lebensmittelgeschäft geben wird. Damals bestätigten Credit Suisse und Coop, dass Verhandlungen geführt werden. (dvm)