Luzern Jugendradio 3fach feiert 25-Jahr-Jubiläum mit Festival an der Baselstrasse An zwei Tagen im Oktober feiert Radio 3fach sein Jubiläum. Rund 30 nationale und internationale Acts treten dort auf.

Das Luzerner Jugendradio 3fach ist gar nicht mehr so jugendlich – zumindest, wenn es um das Alter des Senders geht: Am 17. Oktober 1998 ging das Jugend- und Ausbildungsradio erstmals auf Sendung. Deshalb feiert der Sender am 13. und 14. Oktober sein 25-Jahr-Jubiläum.

Mit dem «Kick Ass Festival» in der Baselstrasse werden die Feierlichkeiten begangen: im Kaffee Kind, im Klub Kegelbahn, in der Gewerbehalle und in der Kali-Gallery. Dort werden 14 nationale und internationale Live-Acts und 16 DJs auftreten, darunter etwa Rapperin Ikkimel aus Berlin und Sängerin Golin aus Amsterdam. Auch national aufstrebende Acts wie der Luzerner Gitarrist David Koch und Noria Lilt aus Fribourg sind dabei. Das Festival wird auf dem Sender Live übertragen. (gwa)