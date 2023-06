Luzern Kanton, Bund und EWL bauen Fischtreppe beim Kleinwasserkraftwerk Thorenberg Mit der Fischtreppe soll sichergestellt werden, dass die Tiere wieder in der Kleinen Emme hinauf und hinunter schwimmen können. Gleichzeitig wurden die Wasserfassung und eine Fussgängerbrücke erneuert.

Das Stauwehr Schachenheim bei Malters vor dem Bau der Fischtreppe. Bild: Kanton Luzern

Die Stadtluzerner Energieversorgerin EWL hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) und dem Kanton Luzern am Stauwehr Schachenheim bei Malters eine Fischtreppe gebaut. Diese soll sicherstellen, dass die Fische wieder in der Kleinen Emme auf- und abschwimmen können. Gleichzeitig wurden mit dem Projekt auch die Wasserfassung und eine Fussgängerbrücke erneuert, wie der Kanton Luzern und EWL gemeinsam mitteilen.

Das Stauwehr Schachenheim gehört zum Kraftwerk Thorenberg. Die Baukosten des Projektes betragen rund 4 Millionen Franken und werden vom Bund gedeckt.

Monitoring steht noch aus

Zur Überprüfung der Funktionalität der Fischwanderhilfen müsse nun ein Monitoring durchgeführt werden, heisst es weiter. Damit soll untersucht werden, welche Fischarten beim Hindernis auf- und absteigen können. Die Strömung, welche das Restwasser über den Fischaufstieg generiert, dient dabei als Lockströmung für die Fische: So finden sie den Einstieg in die Fischtreppe und können flussaufwärts vorbei am Stauwehr aufsteigen.

Das Stauwehr Schachenheim nach dem Bau der Fischtreppe. Bild: Kanton Luzern

Kanton und EWL teilen ferner mit, dass ein Feinrechen den Einstieg der Fische in den Kanal zum Wasserkraftwerk Thorenberg verhindere, wobei die absteigenden Fische über einen Kanal in das Unterwasser befördert werden. (luz)