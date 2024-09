Luzern Kriminalgericht verurteilt 22-Jährigen wegen Vergewaltigung – 38 Monate Gefängnis Die Täterversion überzeugt das Kriminalgericht nicht. Dem Mann droht nun eine Haftstrafe plus Verfahrenskosten von knapp 12’000 Franken. Gegen das Urteil wurde Berufung angemeldet.

Am 23. Mai stand der junge Mann vor dem Luzerner Kriminalgericht wegen sexueller Nötigung, Vergewaltigung und Raserei. Während er die Raserei an der Verhandlung als «dummen Fehler» bezeichnete und gestand, widersprach er der Vergewaltigung. Es sei nicht so gewesen, er verstehe die Anschuldigung nicht, sie hätten doch Spass gehabt, sagt er zu jenem Abend im Februar 2021.

Eingang zum Kriminalgericht Luzern Bild: sam

In jener kalten Februarnacht kam es zum Treffen zwischen Claudia, ihrer Freundin, dem Beschuldigten und seinem Kollegen. Die Männer reisten aus der Region Zürich per Auto an und die Frauen warteten an einem Bahnhof auf sie. Vorausgegangen sind Videochats auf einer Dating-App. An der Verhandlung wollte der Staatsanwalt vom Beschuldigten wissen, wie oft er denn vor dem Ereignis solche Fahrten unternommen habe. Der Beschuldigte sagte: «Während der Coronazeit kam das schon öfter vor.» Hatten Sie Absichten? «Ja, wir wollten Leute kennen lernen, wollten Spass haben», antwortete der Beschuldigte.

Verbal unter Druck gesetzt

Das Quartett machte einen Spaziergang und auf der Rückfahrt einen Zwischenhalt bei einer Tankstelle. Dort soll es laut Anklageschrift hinter dem Gebäude zur Vergewaltigung gekommen sein. Die damals 17-jährige Claudia befand sich in einer ausweglosen Situation. Ihr Handy funktionierte nicht, die Gegend war ihr unbekannt, sie war auf die Heimfahrt angewiesen. Der Beschuldigte habe sie verbal unter Druck gesetzt mit Worten wie «wenns ned machsch oder nüt lauft den laded mer dech us».

Ihre Schilderungen seien schlüssig, die Spuren eindeutig, sagt der Staatsanwalt. Nicht so die Aussagen des Beschuldigten. So hätte er anfangs alles abgestritten und erst später eingeräumt, es sei zu einvernehmlichen Oralsex gekommen, der jedoch durch Claudia initiiert worden sei. Der Verteidiger des Beschuldigten sieht im Verhalten Claudias eine Absicht und nicht bei seinem Mandanten, der sich nur gefügt habe. Das Gericht verurteilt den Mann wegen Vergewaltigung und fordert für alle Delikte 38 Monate Haft und die Zahlung der Verfahrenskosten. Gegen das Urteil wurde Berufung angemeldet. Nun wird das Urteil begründet.