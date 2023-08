Luzern Kurzschluss an einem Hauptverteiler: Stromunterbruch im Luks Am Montag kam es zu einem Zwischenfall in der Stromversorgung des Bettenhochhauses des Luzerner Kantonsspitals. Die medizinische Versorgung war aber zu jeder Zeit gewährleistet.

In Bereichen des Bettenhochhauses des Luks gab es zeitweise keine Stromversorgung. Bild: Archivbild

In einigen Bereichen des Bettenhochhauses des Luzerner Kantonsspitals (Luks) war am Montag der Strom zeitweise unterbrochen. Wie das Luks mitteilt, war ein Kurzschluss an einem Hauptverteiler die Ursache dafür. Die medizinische Versorgung und Sicherheit alles Patientinnen war stets gewährleistet. Auch medizinisch relevante Infrastruktur war nicht vom Stromunterbruch betroffen.

Am Nachmittag installierten externe Elektrospezialisten einen Strom-Bypass, womit die Stromversorgung in den betroffenen Bereichen bis zur Reparatur des Hauptverteilers wie gewohnt sichergestellt werden konnte. (rad)