Fachstelle Schwammstadt soll Auswirkungen der Klimakrise lindern

Das Schwammstadt-Prinzip funktioniert so: Bei Regen wird das Regenwasser nicht mehr nur in die Kanalisation geleitet, sondern es wird vermehrt im Boden vor Ort gespeichert. Das gelingt beispielsweise durch das Einbauen von natürlichen Materialien wie Erde mit Eigenschaften eines Schwamms in den Boden. Diese Materialien speichern das Regenwasser und in trockenen Phasen wird es wieder an umliegende Bäume und Pflanzen abgegeben. Durch das Verdunsten des Wassers entsteht ein Kühleffekt.