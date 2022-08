Luzern Nötigung und sexuelle Handlungen mit einer Abhängigen – Lehrmeister verurteilt Das Luzerner Kantonsgericht hat nun sein Urteil im Fall eines übergriffigen Lehrmeisters begründet. Der Portugiese wurde auch zweitinstanzlich als schuldig beurteilt und nur vom Vorwurf sexueller Nötigung freigesprochen.

Eine Privatklägerin wurde von ihrem Lehrmeister genötigt. Bild: Fotolia

Nach dem Kriminalgericht hat nun das Kantonsgericht den «Lehrmeister-Fall» beurteilt. Es geht um den Vorwurf der sexuellen Nötigung und der Nötigung, geschehen in der Zeit von Oktober 2015 bis Dezember 2016. So soll der Lehrmeister die Privatklägerin während über zehn Monaten an Brüsten, Hintern und im Intimbereich betatscht, verbal per Whatsapp mit Worten wie «Du bist so geil, du törnst mich an, ich würde dich ...» attackiert und im Keller zum Oralsex genötigt haben.

Kein Landesverweis

Sie schwieg, aus Angst, die Lehrstelle zu verlieren. Während sie die Whatsapp-Nachrichten und das Betatschen noch wegstecken konnte, sei er aber mit dem erzwungenen Oralsex zu weit gegangen, führte sie bei diversen Einvernahmen aus. Nachdem sie die Vorfälle betriebsintern gemeldet hatte, es jedoch zu keinen Konsequenzen kam, erstattete sie 2017 Strafanzeige. Wenig später verlor der Mann seine Stelle. Erstinstanzlich wurde der Lehrmeister im Mai 2021 zu zehn Monaten bedingt verurteilt. Auf einen Landesverweis wurde verzichtet, da der Portugiese in der Schweiz aufgewachsen ist und auch seine eigene Familie hier hat.

Die zweite Instanz, das Kantonsgericht Luzern, kommt nun zum Schluss, dass der ehemalige Lehrmeister wegen Nötigung und sexueller Handlungen mit einer Abhängigen zu bestrafen ist. Der Vorfall im Keller, wo er die Auszubildende zum Oralsex gezwungen haben soll, hielt jedoch als Anklagepunkt vor dem Kantonsgericht nicht stand.

Keine sexuelle Nötigung

So ist im begründeten Urteil nachzulesen, «dass ihre im Verlauf des Verfahrens vorgebrachten Details zu viele Unstimmigkeiten enthielten, sodass anhand der Aussagen der Privatklägerin der besagte und vom Beschuldigten bestrittene Vorfall nach strafrechtlichen Gesichtspunkten nicht bewiesen ist». Damit war die mehrfache sexuelle Nötigung vom Tisch, es wurde der Grundsatz «im Zweifel für den Angeklagten» angewendet, und er wurde diesbezüglich frei gesprochen.

Verurteilt wurde er vom Kantonsgericht zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 110 Franken mit einer Probezeit von zwei Jahren. Der Mann hat zudem einen Drittel der Verfahrens- und Gerichtskosten – in etwa 7100 Franken – selber zu tragen, der Rest wird dem Staat verrechnet. Sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse zulassen, muss er zudem an die Kosten der amtlichen Verteidigung von 3346 Franken zahlen.

Für die Privatklägerin hat der Freispruch von der sexuellen Nötigung zur Folge, dass die geforderte Genugtuungssumme von ursprünglich 7000 Franken auf 1000 Franken reduziert wurde. Die Kosten des Verfahrens hat die Privatklägerin zu zwei Dritteln, in etwa 7000 Franken, selber zu tragen. Das Urteil kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden.