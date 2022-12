Luzern Lilu Lichtfestival: Vier Livekonzerte in der Jesuitenkirche – unter anderem mit Michael von der Heide Vier bekannte Schweizer Musiker und Musikerinnen treten im Rahmen des Lilu in der Jesuitenkirche in Luzern auf.

Das Programm für das Lilu Lichtfestival Luzern ist komplett. Wie die Verantwortlichen mitteilen, sei die Vielfalt an eingereichten Projekten gross gewesen. Ein Kriterium war die einzusparende Energie. Daher habe man sich entschieden, auf beliebte Sujets wie beispielsweise die Inszenierung des Wasserturms zu verzichten.

In der Jesuitenkirche wird vom 12. bis 22. Januar die 30-minütige Lichtshow ÄON des Künstlerkollektivs Projektil zu sehen sein. Zweimal täglich wird sie von der Konzertorganistin Suzanne Z'Graggen begleitet. An ausgewählten Abenden werden dort ausserdem Livekonzerte stattfinden. So treten Marius Bear (15. Januar, 22 Uhr), Joya Marleen (16. Januar, 22 Uhr), Dino Brandão (17. Januar, 22 Uhr) und Michael von der Heide (18. Januar, 22 Uhr) in der Jesuitenkirche auf. (fmü)