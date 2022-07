Die hohen Temperaturen der letzten Tage können sich auch anderswo auf die Strasseninfrastruktur auswirken – eine Folge davon sind etwa verformte Schachtdeckel, die dann «bei der Überfahrt Geräusche verursachen», wie die Stadt Luzern schreibt. Laut Patrick Kessler vom Tiefbauamt sind in den vergangenen Tagen vereinzelt Meldungen aus der Bevölkerung dazu eingegangen. Diese würden aufgenommen und die Mängel so rasch wie möglich mit Sofortmassnahmen behoben. Andernorts wie in den Niederlanden streuen Kommunen im Hochsommer Salz auf die Strassen, um Hitzeschäden am Asphalt vorzubeugen. Gemäss Kessler hat man dazu in Luzern keine Erfahrungen – und es bislang auch nicht vor.