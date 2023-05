Luzern Murano-Glas und Bildtapeten: So sieht das «Lumières» im Château Gütsch nach der Renovation aus Nach der Renovation des hauseigenen Restaurants kann im Château Gütsch nun wieder im «Lumières» gespeist werden – unter neuen Bildtapeten eines Luzerner Textildesigners.

Nach einem mehrmonatigen Umbau eröffnet das Restaurant Lumières im Château Gütsch am 12. Mai wieder seine Türen. Für das Wohl der Gäste zuständig sind wie bisher Restaurantleiter Antonio Iannuzzelli und Küchenchef Ludovico de Vivo.

6 Bilder 6 Bilder Bilder: PD

Bei der Renovation des Restaurants habe sich das Zürcher Innenarchitektur-Team Grego Bewährtes und Zeitgemässes fusioniert, heisst es in einer Mitteilung des Hotels. Die neuen Bildtapeten – designt vom Luzerner Textildesigner Bernhard Duss – sind gemäss Innenarchitektin Jasmin Grego ein Spiel mit der Vergangenheit des Schlosses, in wessen Entstehungszeit Bildtapeten sehr in Mode waren. Grego: «Es ist eine Illusion, ein Trompe-l’Œil, das einen grösseren Raumeffekt schaffen soll. Das Restaurant verschmilzt mit der Umgebung und dem Berg.» Zudem sei es eine Anlehnung an einen Schweizer Gartenpavillon, deshalb habe man auf exotische Darstellungen verzichtet und sich auf heimische Flora und Fauna beschränkt.

Die Kronleuchter aus Murano-Glas greifen das Farbkonzept des Raumes auf. Bild: PD

Blau- und Grüntöne mit goldenen Zierrändern dominieren im Restaurant, welches mit Lounge und Veranda insgesamt 80 Sitzplätze bietet. Eine umlaufende Galerie schafft Platz für 22 weitere Gäste. (mha)