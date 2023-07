Ebikon Mutmassliche Telefonbetrügerin festgenommen Mittels Schockanruf hat eine unbekannte Täterschaft versucht, von einer älteren Frau Geld zu erhalten. Bei der Geldübergabe konnte die mutmassliche Betrügerin festgenommen werden. Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern und Schockanrufen.

Die Luzerner Polizei hatte am Dienstag, 27. Juni, einen Hinweis erhalten, dass eine ältere Frau mittels Schockanruf um eine grosse Geldsumme betrogen werden sollte. Unmittelbar nach der Geldübergabe habe man die 31-jährige mutmassliche Täterin in Ebikon festnehmen können, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Bei der festgenommenen Frau handelt es sich um eine Tschechin ohne Wohnsitz in der Schweiz. Sie befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen. (mha)